El Ayuntamiento pedirá un servicio piloto del Cercanías para la Feria

Los estudios han previsto un déficit de explotación de en torno a 1,1 millones de euros, aunque no se sabe con exactitud la demanda de viajeros prevista para este servicio. El estudio inicial que encargó el PP hablaba de hasta dos millones al año. Las nuevas estimaciones realizadas por la Junta de Andalucía parece que no son tan optimistas. Este déficit se financiaría entre la Junta de Andalucía, que aportaría el 40%, y el Ayuntamiento, con el 60%.

La plataforma Metrotrén Ya exige más inversión al Estado

La plataforma Metrotrén Ya se mostró ayer satisfecha con los nuevos pasos que se han dado entre las administraciones para la puesta en marcha del Cercanías y, aunque aseguraron que esperarán a que sea una realidad, adelantaron que ahora sus reivindicaciones se dirigirán a la Administración central. Así, lamentaron que los Presupuestos Generales del Estado de este año "no tengan ninguna partida para la construcción de los dos apeaderos necesarios para completar el proyecto del Metrotrén, en el Parque Joyero y Levante". Además, continuaron, "la inversión necesaria no finaliza ahí, pues se requerirá de más inversiones para mejorar las frecuencias de los trenes en hora punta y para ampliar su trazado más allá del ámbito municipal, llegando también a otras localidades de la provincia". "Si este hecho no fuese ya lo suficientemente decepcionante, nos encontramos con la declaración del presidente del Gobierno asegurando la licitación en 2018 del by-pass de AVE en Almodóvar por una cantidad de 23 millones de euros, en una inversión en Córdoba pero contraproducente para la provincia", añadió la plataforma. En su opinión, se trata de una partida "que sobrepasaría por mucho lo necesario no sólo para finalizar el Metrotrén sino para todo el eje Palma del Río-Villa del Río".