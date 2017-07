El Ayuntamiento incrementó en 2016 un 40% sus ingresos por plusvalía

El dictamen sobre la liquidación presupuestaria de 2016 que ha realizado el Consejo Social de Córdoba recoge que el Ayuntamiento vio incrementados sus ingresos por el Impuesto sobre el Aumento del Valor de los Terrenos Urbanos (Plusvalía) un 40% con respecto al año anterior. Este crecimiento es el resultado de "la actualización de los coeficientes de valoración catastral y de una mayor actividad de la inspección", según el informe. Si en 2015 fueron algo más de 11 millones de euros los que por ese concepto entraron en las arcas municipales, en 2016 la recaudación llegó a ser de 15,5 millones de euros. Todo ello en un contexto en el que aún esté en el aire cómo le va a afectar al Consistorio cordobés la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el impuesto de plusvalía en el caso de que no se haya producido un beneficio con la venta. Tras esa sentencia, el secretario del Pleno, Valeriano Lavela, llegó a elaborar un informe ante la previsible avalancha de reclamaciones que podría producirse en Córdoba. El Tribunal Constitucional respalda el hecho de que no puede exigirse al vendedor de un inmueble el pago de un impuesto que grava un incremento del valor que, en realidad, no se ha producido.

En el caso del IBI, el informe del Consejo Social destaca que en la modalidad de Rústica el Ayuntamiento recaudó casi un 20% más en 2016 que en 2015 -de dos millones a 2,5 millones de euros- y un 3,1% en el de Urbana -en 2015 fueron 63,6 los millones de euros ingresados, por lo 65,7 del pasado ejercicio-.

El dictamen revela asimismo que la recaudación municipal por tasas y precios públicos cayó en 2016 con respecto a 2015 un 22,9%. La tasa por el servicio de recogida de la basura, por ejemplo, cayó un 45,3%. En el polo opuesto, entre las que más crecieron están las relacionadas con el Urbanismo. Así, la tasa por licencias urbanísticas aumentaron más de un 17% en 2016 con respecto a 2015 y la tasa por actuaciones urbanísticas, un 73,5%.

En lo que respecta a la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas apenas creció un 1,06%. El informe refleja que los 834.338 euros que se ha previsto ingresar por tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas en 2016, suma motivado por la gran cantidad de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento que registra el Ayuntamiento anualmente y que conlleva que la recaudación se produzca en varios ejercicios, tratándose por tanto de una cuestión de periodificación contable", destaca el Consejo Social en el dictamen.

El órgano destaca además que en la tasa de basuras, "que es la que mayores ingresos aporta al capítulo económico", reduce radicalmente sus ingresos con respecto a 2015 (al pasar de los 19,3 millones de euros a los 10,5 millones), "lo que resulta determinante en la menor recaudación del capítulo". El órgano asesor del Ayuntamiento lamenta que "no ha sido posible recabar información que explique esta dinámica".

El dictamen destaca asimismo que los 44,1 millones de euros que se esperaban recaudar en 2016 por tasas y precios públicos representan una pequeña reducción (-3,5%) con respecto a los 45,8 millones de euros contemplados en 2015. "En todo caso, esta reducción no impide que exista una correlación muy alta entre los 44,4 millones de euros presupuestados en 2016 y esos 44,1 millones de derechos que se esperaban", sentencia el órgano asesor del Ayuntamiento que incide en que, por el contrario, la recaudación en este capítulo experimenta un fuerte descenso en 2016, del 22,9%.