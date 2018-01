El Ayuntamiento busca un local para el archivo notarial en el que no pague alquiler

El teniente de alcalde Presidencia, Emilio Aumente, informó ayer de que el equipo de gobierno busca un local municipal para cedérselo al Archivo Notarial de Córdoba "y en el que no habría que pagar alquiler", defendió. Todo ello después de que el notario archivero cordobés, Manuel Rodríguez-Poyo, convocara una rueda de prensa para alertar de que archivo notarial puede acabar trasladándose a Sevilla si el Ayuntamiento no lo remedia.

El Archivo Notarial de Córdoba cuenta con más de 20.000 tomos de protocolo de entre 25 y menos de cien años de antigüedad. En la actualidad, toda esta documentación se encuentra en una nave del polígono de la Torrecilla y en unas dependencias de Mercacórdoba. Sin embargo, se trata de una ubicación provisional, ya que el Ayuntamiento no ha renovado el contrato de alquiler de la nave en el polígono citado -el acuerdo concluyó en agosto- y, además, ha instado al notario archivero cordobés a que abandone el espacio que este servicio ocupa en Mercacórdoba. "Los documentos del espacio ocupado en Mercacórdoba poco tienen que ver con un archivo notarial", destacó ayer Aumente. "Hay documentación que es de una notaría que parece ser que cierra y lo han usado no como archivo histórico, sino como un refugio de determinados papeles", sentenció Aumente.

El teniente de alcalde de Presidencia defendió asimismo que el Ayuntamiento "no tiene obligatoriedad de mantener el archivo notarial y en el reglamento notarial así aparece" y apuntó que "es cierto que habitualmente el Ayuntamiento de alguna forma ha colaborado, primero con la Casa Góngora que fue donde primero estuvo, y después en una nave que posteriormente se cerró el contrato y se pasó a la nueva sede del polígono de la Torrecilla, para lo que en 2012 el PP [entonces en el gobierno local] hizo el contrato con una empresa". Aumente recordó que el contrato del anterior equipo de gobierno del PP de la nave de la Torrecilla cumplió el pasado mes de en agosto los cinco años y "no se ha prorrogado, porque había por parte de Intervención algún tipo de impedimento para que se renovara". "Se sigue intentando buscar una solución para que el Ayuntamiento colabore con este archivo, pero sin pagar alquiler", añadió el teniente de alcalde. Sobre el contrato destacó que "hay una adjudicación directa de la nave que es sorpresiva; se dan una serie de coincidencias que son extrañas", puntualizó.

Según Rodríguez-Poyo, "el problema que se abre es mayúsculo, ya que Córdoba puede perder estos documentos si el Ayuntamiento no cede un edificio para su ubicación". El notario archivero insistió en que si no hay local Córdoba perdería "esta parte de su historia notarial" y provocaría que cualquier persona que necesitara alguno de estos documentos tendría que trasladarse a Sevilla, "ya que no se pueden remitir por vía ordinaria ni tampoco por correo electrónico". Rodríguez-Poyo relató que son entre 205 y 300 personas las que piden este tipo de copias al mes.