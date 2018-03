El Ayuntamiento adjudicará a la vez la obra que resta del Centro de Ferias y su gestión

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, avanzó ayer que la intención del cogobierno es llevar al mismo tiempo la licitación de la parte de obra que resta del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero. Ambrosio hizo estas declaraciones después del veredicto favorable del Consejo Consultivo Andalucía sobre el litigio que mantiene con la constructora UCOP por la resolución del contrato de las obras del centro. Tal y como ya avanzó el Día, ese veredicto es a favor del Consistorio y, aunque es preceptivo y no vinculante, desbloquea unas actuaciones a las que aún le queda casi la mitad de su ejecución, ya que está al 46%.

Pues bien, Ambrosio se mostró ayer "satisfecha" de que el Consejo Consultivo haya dado la razón al Ayuntamiento y recordó que acudió a este órgano cuando descubrió que había "incumplimientos" por parte de la empresa constructora, y "tras agotar todas las posibilidades de dialogo y búsqueda de acuerdo". "El consultivo al final da la razón en que hicimos bien en limitar y poner fin a los incumplimientos de la empresa y poder posibilitar que se rescate lo que queda pendiente de esa obra", detalló. La primera edil destacó que el objetivo ahora es adjudicar lo que queda de obras del Centro de Exposiciones "lo antes posible", mientras que, en paralelo, se saca a concurso también el modelo de gestión del futuro centro.

No obstante, explicó que de antes de ello la Junta de Gobierno Local tiene que conocer el informe del Consultivo e iniciar los trámites para sacar a licitación lo que queda de obra, sin perder de vista que "las prisas no han sido buenas y hay muchas situaciones y ejemplos a lo largo de estos últimos años en los que querer correr no es una buena decisión". "Queremos que la obra se acabe, que se acabe bien, que vaya acompañada de un modelo de gestión y que permita a la ciudad una iniciativa y un espacio que no teníamos hasta ahora", manifestó la alcaldesa.

Ante esta situación, el viceportavoz del PP en el Ayuntamiento, Salvador Fuentes, exigió al gobierno municipal "plazos concretos y un cronograma definitivo para concluir las obras del centro. Fuentes incidió en que "urge desbloquear la paralización que sufre el proyecto desde hace más de un año", así como "definir un modelo de gestión para su puesta en marcha y un plan con el sector para retomar una infraestructura clave que debía estar finalizada en 2016". "Desconocemos si se va a cumplir la previsión de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de terminar la obra del CEFC a finales de 2018, o si hay un nuevo cronograma tras el atasco que se ha producido en el Consejo Consultivo". Para el edil del PP, "es imprescindible reanudar las obras, por lo que desde el grupo popular nos ofrecemos a ayudar por tercera vez en resolver los problema que puedan surgir en el camino, por responsabilidad y defensa del interés general de la ciudad, que no puede esperar más para disponer de un centro de ferias y exposiciones".

Entre otros, el Consultivo rechaza las razones que para la resolución del contrato -que favorecerían a la constructora- da la propia constructora, entre las que figuran, entre otras esgrimidas por UCOP, la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados o la necesidad de modificar el contrato en más del 10% del precio de adjudicación. El Consejo Consultivo de Andalucía detalla que en el expediente consta que, tras las dos ampliaciones del plazo dadas por el Ayuntamiento a UCOP para la finalización de las obras, "el plazo de finalización de las mismas estaba fijado para el 21 de febrero de 2017, sin que a día de hoy se haya ejecutado la obra en su totalidad".