Ambrosio solventa la 'crisis en Seguridad' con la contratación de cuatro bomberos y horas extras

Fin a la crisis en Seguridad. La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, ha tachado hoy de "fruto de un mal día" el amago del teniente de alcalde Emilio Aumente de poner su cargo como responsable de ese área a disposición por las acusaciones que ha recibido por parte de los bomberos de mentirles en lo que a la negociación laboral se refiere. Aumente insistió en que dejaría de ser el responsable de Seguridad si no se le daban garantías de que se reforzarían las plantillas de la Policía Local y de bomberos.

La alcaldesa ha anunciado que en principio se contratará a cuatro bomberos conductores por el procedimiento de comisión de servicio y con horas extras, algo que, según avanzó, será una realidad en julio, y que posteriormente se sacará una convocatoria de 21 plazas de bomberos. La alcaldesa ha insistido en que Aumente "en ningún momento ha dimitido, simplemente ha puesto su cargo a disposición" y ha destacado que lo ocurrido es fruto "de las políticas que nos impone el Gobierno del PP en cuanto a tasa de reposición de los trabajadores municipales y de masa salarial".

A primera hora de la mañana, en su comparecencia para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, el teniente de alcalde de Seguridad quiso dejar claro que "yo no soy de los que sale corriendo, pero hay determinados asuntos que no aguanto". Entre esos asuntos que no aguanta están "las falsedades" que, según ha destacado, se han vertido contra su persona "y que haya tenido que ver una pancarta de los bomberos en la que me acusan de mentir, cuando yo nunca miento", pancarta que presidía el pasado miércoles una concentración del bomberos en la Feria."Ver esa pancarta con ese mensaje me revolvió las tripas", ha afirmado.