Aumente amenaza con dimitir si no se resuelve la falta de personal en Seguridad

Al teniente de alcalde de Seguridad, Emilio Aumente, parece que se le ha agotado la paciencia. El edil amenazó ayer con dimitir si no se resuelve el conflicto planteado en el área que dirige y que tiene que ver con la falta de personal en la Policía Local y en Bomberos. "Si no tengo personal me voy", dijo ayer tajante el concejal. "No voy a asumir una responsabilidad que no me corresponde, porque este problema es de Recursos Humanos", dijo Aumente, quien además explicó que hablará con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para trasladarle la situación. Recursos Humanos también está en manos del PSOE y dirigida por el edil David Luque.

Aumente hizo estas declaraciones ayer durante la presentación de la comisaría conjunta de la Policía Local y Nacional en el recinto de El Arenal y en medio de una fuerte protesta de los bomberos, que pedían su dimisión. "No hace falta que me pidan que me vaya, voy a poner el área de Seguridad encima de la mesa", insistió Aumente en un tono en el que se le veía bastante molesto. De hecho, recordó que lleva advirtiendo de la falta de plantilla "durante todo el mandato y ahora no voy a asumir una responsabilidad que no me compete", dijo en clara alusión a su compañero de filas David Luque.

Las protestas de Policía Local y Bomberos han hecho estallar al concejal

Es un secreto a voces que la relación entre los dos no es precisamente fluida y que ha habido varias quejas por cómo se está llevando el departamento de Personal, donde existe un verdadero tapón en la gestión, según reconocen en privado concejales del equipo de gobierno y también de la oposición y hasta funcionarios de la casa. "A mí me están poniendo como un trapo y yo llevo alertando de la falta de personal desde que entré". "Al final van a conseguir lo que quieren, que me vaya", apuntó el edil de manera contundente. Aumente también había dicho en privado que cabía la posibilidad de que no acabara el mandato, aunque parece que había descartado la idea. Lo que sí está claro es que no repetirá en las listas de los próximos comicios.

A pesar de los intentos de los periodistas, nadie del equipo de gobierno del PSOE ni la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quisieron pronunciarse sobre las palabras de Aumente. De hecho, desde Alcaldía se actuó como si no pasara nada durante la visita de la regidora a la Feria, en la que también estuvieron el propio edil de Seguridad y el de Recursos Humanos.

Lo que ha provocado el estallido de Aumente son las últimas crisis en la Policía Local y en Bomberos. En el primer caso, los agentes se plantaron a hacer productividad -horas extra- por los impagos y por las condiciones laborales y lo hicieron en pleno Mayo Festivo para presionar al cogobierno. Finalmente se llegó a un acuerdo a las puertas de la Feria. Ahora le ha tocado el turno a los Bomberos, que han incrementado las críticas también por la falta de efectivos.

El incendio que se produjo en la madrugada del lunes al martes en la caseta Fosforito ha dado la puntilla. Los sindicatos han lamentado la escasez de personal y la oposición pidió información sobre lo sucedido. Ayer, un grupo de bomberos protestó en mitad de una comparecencia suya al grito de dimisión, lo que ya provocó que explotara.

Aunque hay quien quiere ver en las manifestaciones de Aumente un "pronto", lo cierto es que el edil es un gran conocedor de la política y no da puntada sin hilo. No obstante, dar por hecha su dimisión resulta un poco apresurado, sobre todo en esta semana de Feria donde garantizar la seguridad es un objetivo clave. Como ya se ha dicho, Aumente había amagado en varias ocasione en privado con irse, aunque nunca se había expresado de esta manera en público y de manera tan contundente. De hecho, el edil insistió ayer durante su visita a la Feria en la posibilidad de marcharse, ya en otros círculos y con los micrófonos cerrados.

A pesar de que el equipo de gobierno del PSOE siempre ha tenido sus limitaciones, lo cierto es que nunca había habido una crisis de gobierno dentro del área socialista de este tipo. Hasta este momento se había hablado de las diferencias entre PSOE e IU pero parece que ahora también habrá que estar atentos a las diferencias dentro del área socialista.