Aumente cree que hay una alarma excesiva con la Policía Local

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, Emilio Aumente, advirtió ayer de que se crea "una alarma excesiva" en cuanto a la situación de la productividad de los agentes de la Policía Local para el desarrollo de distintas actividades. Aumente lamentó que "se incide demasiado en el tema de la productividad, cuando la Policía tiene sus turnos establecidos de trabajo y parece ser que si no hay productividad la ciudad está abandonada". Así, detalló que "hay turnos de trabajo", aunque "hay una serie de refuerzos en determinadas actividades", y "en esos refuerzos, que se garantiza la seguridad, los agentes han dicho que hasta que no haya un acuerdo no se apuntan a una productividad, que es voluntaria". El concejal aclaró que "si hubiera cualquier tipo de riesgo, la actividad no se podría desarrollar", por lo que enfatizó que "no hay inseguridad por que no haya productividad". A su juicio, decir eso es "una temeridad y no corresponde a la verdad".

En cuanto a las cruces, Aumente subrayó que "no por que haya más policías no hay botellón", dado que "es un fenómeno que está al margen de la Policía y que habrá que estudiarlo", con el fin de "pararlo, porque está en unos derroteros que ya es inadmisible, no solo por lo que se genera en torno a la cruz, sino el problema es lo que se extiende", afectando a "vecinos que viven en esos lugares que no pueden dormir ni vivir". El edil aclaró que "eso no es de Policía", sino que "hay que decidir colectivamente sobre el planteamiento a hacer con las cruces y para eso hay una comisión". Además incidió en la educación contra los botellones.