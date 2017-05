El Fondo Andaluz para la Solidaridad destaca el trabajo de la Oficina en Defensa de la Vivienda

El responsable de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, Rafael del Castillo, anunció ayer que el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) ha puesto como "ejemplo de buenas prácticas" en la implementación de la Agenda 2030 a la citada oficina. Del Castillo destacó que "este reconocimiento por parte de Famsi es una motivación más para que desde la Oficina en Defensa de la Vivienda se siga trabajando para dar soluciones a un problema tan grave como es la crisis habitacional, desde el compromiso con unos servicios públicos a disposición de la ciudadanía y desde el compromiso con la defensa de un derecho tan elemental como es el derecho a la vivienda".

Y en ese compromiso, el delegado valoró el trabajo e implicación de los trabajadores de dicha oficina y de la Delegación de Servicios Sociales en general "pues sin ellos sería imposible conseguir que colectivos como Famsi reconozcan la labor social".

El responsable de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, órgano que actualmente gestiona 767 expedientes, señaló que "después de 18 meses desde su creación se puede decir que se cumple con los objetivos marcados, de ahí los distintos reconocimientos, y que el trabajo que se desarrolla pone de manifiesto la sensibilidad y el compromiso de este Ayuntamiento en buscar soluciones a los problemas habitacionales que tienen hoy día miles de personas en el país y en la ciudad".

No obstante, añadió Del Castillo, "todo este esfuerzo que se hace desde el Ayuntamiento no será suficiente y los problemas habitacionales no se resolverán si quien tiene la capacidad de legislar, es decir el Gobierno Central, no impulsa y aprueba leyes que garanticen el derecho a una vivienda a la vivienda digna".