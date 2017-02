Ambrosio repite su compromiso con el Cercanías sin dar fechas de inicio

La alcaldesa no quiso desvelar nada sobre el avance del estudio de viabilidad elaborado por la Junta de Andalucía que ha llegado al Ayuntamiento ya que "habrá que esperar a que esté completo", por lo que no aportó datos nuevos sobre el coste del servicios, déficit, viajeros o coste de los billetes. Eso sí, en cuanto a los precios aseguró que pedirán que sean similares a los de los servicios de Cercanías de Sevilla o Málaga, que ronda entre los 1,8 euros y los 5,30 euros.

Los nuevos compromisos que adquirió ayer la primera edil son los que se suscribían, punto por punto, en el dictamen que hace un año realizó la comisión. La regidora defendió que se ha necesitado este tiempo para dar "encaje" al expediente y para que se haya convertido en un "proyecto de ciudad". Además recordó que ahora se tiene el compromiso de que la Junta aportará el 40% del déficit de explotación. Con este punto de partida, Ambrosio desgranó sus próximas actuaciones. Los primeros días de marzo se reunirá con representantes de Renfe para "la contratación del servicio de ferrocarril", y en este encuentro planteará que la Administración establezca "tarifas de cercanías y no de media distancia". Además pedirá que se declare el servicio "como de obligación de servicio público" para incrementar la participación de la Junta en la financiación y, por último, se iniciará un estudio de los barrios de la periferia y del resto de modalidades de transporte público -Aucorsa y taxis- que lo realizará Movilidad y que estará a final de año. "No partimos de las mejores circunstancias, pero ya no podemos esperar más", insistió Ambrosio.

La comisión quita importancia al retraso

El portavoz de la comisión sobre el Cercanías, Juan Andrés de Gracia, quitó ayer importancia a que no se haya respetado la fecha de inicio que establecía la propia comisión -y que era finales de 2016- y aseguró que "no ha sido un tiempo perdido" porque "entonces no había un proyecto, sino una idea, y le hemos dado concreción". De Gracia reconoció que "quedan cosas por hacer, pero sí se dan las condiciones mínimas necesarias" para arrancar con el proyecto en su tramo por la capital, justo lo mismo que dijo hace un año. De hecho, el portavoz del grupo de trabajo reconoció que no será hasta dentro de dos o tres años cuando se pueda iniciar también el servicio por la provincia. Juan Andrés de Gracia pidió a Renfe "que no haga negocio con nosotros" y a la Junta de Andalucía "que se involucre más porque no queremos sólo el 40% de financiación".