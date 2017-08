La Aemet mantiene el aviso naranja por calor hasta la jornada de mañana

El calor continuará durante lo que queda de fin de semana azotando a la provincia, sobre todo a la zona de la Campiña. Así lo prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que mantiene el nivel de aviso naranja hasta la jornada de mañana, que sería ya la tercera consecutiva, aunque de momento se desconoce si seguirá para inicios de semana. En este caso, las previsiones de la Aemet estiman que durante este domingo las máximas temperaturas lleguen a los 40 grados, algo menos que estos días atrás, mientras que las mínimas sí se mantendrán por encima de los 20 grados, con una estimación concreta de 21.

Será, por lo tanto, un domingo caluroso en la provincia, que ya estos días atrás ha sufrido las inclemencias de las altas temperaturas. Éstas, unidas a las vacaciones de verano y al puente de agosto, han supuesto prácticamente un éxodo de los cordobeses hacia lugares más frescos, como las parcelas de las barriadas periféricas y también, cómo no, a las distintas playas de la comunidad, sobre todo de Málaga.

Por tanto, el día de hoy ya se prevé algo más caluroso que los que vienen por delante. La Aemet apunta a que los termómetros marquen hoy máximas de 42 grados y mínimas de 21.

Durante el día de ayer la provincia volvió a batir el récord de España por calor. Los datos de la Aemet estiman que la estación del Aeropuerto fue la que registró las temperaturas más altas de todo el país con máximas que llegaron a los 41,6 grados a las 16:50. Además, La Rambla también volvió a colarse en este caluroso ranking con 41,1 grados de máxima a las 18:00.

El inicio de semana será algo más fresco, aunque eso no quiere decir que no vaya a hacer calor. Para el lunes, la Aemet no ha decretado aún aviso de ningún color, si bien las máximas previstas apuntan hacia los 38 grados mientras que las mínimas seguirán sin bajar de los 21 grados. A partir del martes el mercurio comenzará a subir de nuevo, por lo que se prevé una semana bastante calurosa. Para el martes, la Aemet da 39 grados de máxima y 21 de mínima, mientras que el miércoles bajarán las mínimas hasta los 20 grados y subirán las máximas hasta los 39. Miércoles y jueves se presentan de manera muy similar, con 40 grados por arriba y unos 20-21 de mínima.

Quedan lejos, no obstante, los días en los que la provincia estuvo bajo el aviso rojo de la Aemet, lo que llevó incluso a la Consejería de Salud a decretar sus planes especiales para población vulnerable. Sin embargo, aunque los termómetros no vayan a marcar los 46 grados de finales de julio, sí seguirán por encima de los 40, por lo que habrá que seguir los consejos decretados en este sentido.