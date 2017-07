ATA y C's critican la falta de iniciativas de la ley andaluza de emprendedores

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y Ciudadanos (C's) se pusieron de acuerdo ayer para lanzar más de una crítica a la futura Ley de Emprendimiento andaluza, una norma que aún no ha iniciado su trámite parlamentario, pero que requiere, según ambas formaciones, que incluya una serie de aspectos primordiales durante ese proceso. Uno de ellos es, según expuso el presidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor, que la norma incluya "medidas concretas". "No nos gusta del todo", reconoció, al tiempo que señaló que la federación de autónomos se va a comprometer "a trabajar" para intentar que la futura ley incluya este tipo de factores, como bonificaciones o complementos, con los que cuentan leyes similares en la Comunidad de Madrid o Murcia. Otro de los aspectos que echa en falta ATA en esta ley de la Junta es que tampoco "recoge a la gran parte de los emprendedores -el 78%-, porque no recoge un capítulo específico sobre el empresario individual, que es una de las demandas que se están haciendo desde ATA" y señaló que, además, "no tiene un capítulo especial a la financiación". No obstante, indicó que ATA está abierta "al diálogo, como siempre" y, por eso va a "trabajar durante el verano para que en septiembre", cuando la futura ley "empiece los trámites de audiencia en el Parlamento", su formación exponga sus propuestas.

Se trata de unos argumentos que también expuso el portavoz de Empleo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Carlos Hernández, quien incidió en que la ley andaluza del Fomento del Emprendimiento -cuyo proyecto se aprobó en el consejo de gobierno de la Junta del pasado 29 de mayo- "no contempla medidas concretas" y avanzó que será en septiembre cuando den comienzo las negociaciones, en las que confían en poder incorporar sus propuestas. "La mayor parte del emprendimiento" en Andalucía corresponde a los autónomos, que sustentan la mayor parte del tejido productivo andaluz", incidió.

En contraposición a esta norma, tanto desde ATA como desde la formación naranja aludieron a la nueva Ley de Autónomos, aprobada en el Congreso de los Diputados. Así, Amor recordó que esta norma amplía la tarifa plana de 50 euros a un año de actividad; hasta ahora, esa bonificación solo existía para los primeros seis meses. Otra de las medidas que destacó es que la citada norma permite que autónomo podrá cambiar su base de cotización hasta cuatro veces en el mismo año para poder adecuarla mejor a sus ingresos. La norma, además, permitirá que los autónomos podrán de alta y baja en el Régimen Especial (RETA) hasta tres veces al año y pagar por los períodos efectivamente trabajados y establece desgravaciones de hasta 26,67 euros diarios por los gastos de manutención que podrían ascender hasta los 48 euros en el caso de que el trabajador esté en el extranjero.

Amor, por otra parte, también hizo referencia a la evolución del número de autónomos en Córdoba a lo largo del último año. Así, señaló que ha registrado un aumento del 1,4%, con 694 trabajadores por cuenta propia más. Destacó, además, el incremento del número de mujeres que deciden convertirse en autónomas, una cifra que ha subido un 1,6% en el mismo espacio de tiempo, mientras que en el caso de los hombres el incremento ha sido del 1,2%. En Córdoba, según los datos ofrecidos por Amor, hay más de 51.000 autónomos.