Verdugo estelar

La ficha 'Nexus, 6'. Mike Baron, Steve Rude, Paul Smith. Norma Editorial. 208 páginas. 25 euros.

Nexus es uno de los primeros cómics surgidos en la explosión del mercado independiente estadounidense de comienzos de la década de 1980, y uno de los mejores. Como escribió Lorenzo Díaz en su divertido Diccionario de superhéroes, el protagonista de la serie de Mike Baron y Steve Rude es un "verdugo de asesinos en masa, cuyas víctimas le son proporcionadas en sueños por una entidad extraterrestre. (…) Lo que empezó siendo un superhéroe futurista, [acabó] siendo una space-opera inteligente, con personajes verosímiles y que, curiosamente, hace muy pocas concesiones al lector". El héroe debutó en 1981, en el catálogo de Capital Comics, distribuidora metida a editorial, en una revista en blanco y negro que pronto cambió al formato comic book y comenzó a imprimirse a color a partir del primer número de su segundo volumen. La cabecera fue adquirida por la extinta First Comics en 1985, que retomó la numeración de Capital y siguió publicándola hasta el número 80. En 1992, Nexus pasó a Dark Horse, donde gozó de distintas miniseries, retroactivamente numeradas como parte del total de modo que la serie alcanzó su número 98 en octubre de 1997. Para seguir el lío, Rude Dude Productions publicó entre 2007 y 2009 el arco Space Opera, que equivale a los episodios 99, 100 y 101/102 (iban a ser cuatro cómics, pero se quedaron en tres, con un último de doble extensión), y, finalmente, el personaje ha vuelto a asomar en diversos números de la revista Dark Horse Presents entre 2012 y 2014. Dark Horse es también responsable de la compilación de Nexus en formato Archives y Omnibus, gracias a los cuales sigue disponible y al alcance de todos.

La edición de Nexus en España también ha tenido su miga, con distintas series y formatos que fueron complicando su seguimiento por los lectores hasta que Norma Editorial se decidió a traducir los Nexus Archives de Dark Horse, que reeditan cronológicamente todo el material de Capital y First desde el principio, a razón de siete episodios por tomo. De momento, han visto la luz los seis primeros volúmenes, y aunque hace ya bastante que se publicó el sexto, no pierdo la esperanza de que la editorial logre alcanzar algún día los 12 tomos que completan la colección. Nexus es un título bien conocido, pero uno tiene la sensación de que tanto lío editorial (aquí y en su país de origen) ha jugado en su contra, relegando esta maravilla a la poco rentable condición de obra de culto. Decía Joe Casey en 2005 que "veintiocho años más tarde, este cómic sigue estando años luz más allá. Prácticamente de cuantos cómics están a la venta hoy día", y yo que acabo de devorar los seis tomos de Norma no puedo estar más de acuerdo. Es difícil encontrar un tebeo tan imaginativo, tan excitante, tan adictivo. Las aventuras de Nexus y su rico elenco de secundarios rompen las fronteras de los géneros para conformar un extraordinario culebrón espacial, escrito con lucidez y dibujado (siempre que Rude se encarga de los lápices) a un nivel estratosférico. Les aseguro que si leen el primer número, no podrán parar.