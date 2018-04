Jóvenes marginados

La ficha 'Marvel Gold. Los nuevos mutantes, 1'. Chris Claremont, Bob McLeod. Panini. 656 páginas. 44,95 euros.

La Patrulla-X, que es como se conoce en España a los X-Men, fue creada por Stan Lee y Jack Kirby en 1963, durante la explosión creativa que dio origen al universo Marvel. Tal como indica Nicholas Holm en el libro Comics Through Time: "La Patrulla-X supone el primer tratamiento narrativo seriado de la mutación en los cómics, no solo como tema, sino también seguramente como un género en sí mismo. (…) La Patrulla-X cuenta las aventuras de un grupo de mutantes adolescentes uniformados que luchan contra enemigos malvados (mutantes y no mutantes por igual), bajo el tutelaje de su mentor, el profesor Charles Xavier". El supergrupo "se distinguía de otros equipos de superhéroes por la juventud de sus miembros y porque estos vivían juntos en una suerte de internado, tanto en sus identidades superheroicas como civiles". Aun siendo sugestiva, la idea no terminó de cuajar. A finales de la década, la serie estuvo a punto de ser cancelada y sobrevivió durante el siguiente lustro a base de reediciones de material atrasado.

Todo cambió en 1975, cuando Len Wein y Dave Cockrum remodelaron el concepto en el proverbial primer número de la (brevísima) cabecera Giant-Size X-Men, con el episodio significativamente titulado Segunda génesis. La nueva Patrulla-X ya no estaba compuesta por timoratos adolescentes, sino por un grupo multirracial de mutantes internacionales: el nativo americano Ave de Trueno, el ruso Coloso, el canadiense Lobezno, el alemán Rondador Nocturno y la africana Tormenta se ponían a las órdenes de Cíclope, único personaje de la formación original que se mantuvo, de inicio, al pie del cañón. Wein cedió muy pronto el testigo al guionista Chris Claremont, y el resto es historia. Colaborando con artistas tan renombrados como John Byrne, Bill Sienkiewicz, Alan Davis, Barry Windsor-Smith o Jim Lee, Claremont convirtió a los mutantes en la franquicia más exitosa de Marvel, con ventas estratosféricas y un sinfín de spin-offs.

El primero de ellos, Los Nuevos Mutantes, se lanzó en 1983, después de haberse testado en la novela gráfica homónima de 1982. Aquí, Claremont creó un segundo grupo de mutantes adolescentes, recuperando el motivo de la Escuela para Jóvenes Talentos del profesor Xavier que lo había iniciado todo veinte años atrás. Dice Henry Andrews en el citado Comics Through Time: "A lo largo de la serie, Los Nuevos Mutantes exploró los temas del abandono y la búsqueda de un lugar en el mundo, de rebeldías y rivalidades propias de la pubertad, así como de las enormes responsabilidades que, como mutantes, soportan los personajes". El volumen de la colección Marvel Gold titulado Tercera génesis recoge la novela gráfica seminal, los primeros diecisiete episodios de The New Mutants y algunas aventuras de sus protagonistas en cabeceras como Marvel Team-Up, The Uncanny X-Men, así como la miniserie Magik y numerosos extras. Bob McLeod y Sal Buscema dibujan la mayoría de las páginas, pero hay sitio también para deleitarse con el trabajo de estilistas de la talla de Frank Miller o John Buscema.

3 firmadomisterj.blogspot.com