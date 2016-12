Elegir un restaurante en Navidad

No es específico de Navidad, sino algo general, y es que existen diferentes tipos de clientes de la restauración, es decir, de la alimentación fuera del hogar, pero con características comunes. El cliente de la restauración de hoy suele ser una persona comprometida con el medio ambiente, que quiere consumir productos de temporada y muestra predilección por los productos de proximidad; desea mantenerse en forma e ingerir alimentos saludables; es muy exigente con la calidad y sensible al precio. Además, desea estar bien informado sobre todo lo relativo al restaurante (productos, precios, servicio, local, etc.) y utiliza las redes sociales para buscar y comparar ofertas. Por otro lado, es una persona a la que le gusta el cambio y que quiere vivir una experiencia diferente cuando entra en un local de restauración, ser sorprendido por su decoración, menús, servicio,... Es también una persona que prefiere los negocios solidarios.

Para satisfacer a esta amplia demanda existen diferentes tipologías y tendencias dentro de la restauración. Se incrementan los formatos de servicio rápido como los bares de tapas, vermuterías y cervecerías de diseño; los fast good, de comida rápida pero de mucha más calidad (hamburgueserías, pizzerías, bocadillerías...) y los Bakery Café y Pastry Shop. Aumentan los restaurantes saludables, basados en las virtudes de ciertos alimentos, estilos de vida sanos, la ecología y la vuelta a las raíces.

Son cada vez más numerosos los restaurantes de comida-espectáculo, que ofrecen una experiencia continua desde que el cliente entra hasta que sale del local. Se trata de sorprenderlos por la forma de exponer o cocinar los alimentos ante el público, la decoración del local, la música, el tipo de clientela que congregan o el servicio.

También aumentan los comercios foodservice o tiendas especializadas en determinados productos y los mercados gastronómicos, donde pueden comprar para degustar en casa o en el mismo establecimiento. Son locales especializados en la venta, por ejemplo, de jamón ibérico, pescado, hamburguesas, sushis, zumos naturales, frutas, etc.

Cada vez son más numerosos también los restaurantes de fusión de culturas gastronómicas, con menús fruto del mestizaje, sobre todo de la cocina mediterránea con otras de diferentes partes.

Es de gran importancia mantener la vertebración identitaria de los bares y restaurantes con los barrios en los que se ubican: vincular los locales al patrimonio histórico de sus barrios nos aporta autenticidad y personalidad, características que atraen a la gente, que huye de lo vulgar y lo estándar.

Otra tendencia en boga es el crowdfunding o el coworking entre restauradores y agricultores, cuando aquellos no disponen de huertos para cultivar alimentos de proximidad, una forma de diferenciarse de sus competidores ofreciendo alimentos saludables y de máxima calidad en sus establecimientos.

Y como no solo de pan vive el hombre (ni la mujer), hablemos del acompañamiento de esos platos que degustaremos en Navidad. El vino es la bebida por excelencia de estas fechas, y entre los diferentes tipos, los espumosos reinan sobre los demás (de hecho, salvo en CCAA como Cataluña y Valencia, en el resto de España el consumo de espumosos se estacionaliza en navidades). Recuerden que en España, el número de bodegas y empresas legalmente constituidas dedicadas a la elaboración y/o comercialización de vino- alcanzan la cifra de 4.120 el pasado año 2015 (lo que supuso un incremento de 35 bodegas más que en la campaña 2014). Cada bodega elabora una gama de vinos, con lo que las posibilidades son casi infinitas y eso sin salir del territorio español. Déjese aconsejar por el sumiller del restaurante y descubra nuevas marcas, nuevas regiones, sin dejar de disfrutar de lo ya conocido. Es una de las tendencias también en restauración: sorprender con vinos de pequeños productores locales o foráneos.

Pero la cerveza también tiene un hueco en nuestras mesas navideñas: atrévanse con cervezas artesanales y con cervezas de importación, elaboradas como auténticas cervezas gastronómicas que podrán acompañar de forma elegante pero contundente platos con fuerte sabor o alimentos difíciles de maridar con vino, como los espárragos y las alcachofas.

Si van a tomar varias bebidas diferentes a lo largo de una comida, procuren que la secuencia vaya de menos a más: de menos a más intenso y de menos a más dulce para disfrutar de todos ellos plenamente y sin que el anterior nos distorsione los sabores.

Dicho esto, recuerden en estas fechas de excesos que las bebidas con contenido en alcohol solo se disfrutan con moderación. Felices fiestas y ¡Salud!