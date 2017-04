Unas 150 personas cortan la N-432 para exigir su conversión en autovía

La Plataforma por la Mejora de la N-432 y su Conversión en Autovía A-81, con el apoyo del grupo de IU en Castro del Río y unas 150 personas, entraron ayer en acción. El colectivo cortó durante una hora la carretera a la altura del kilómetro 315 como protesta tras conocerse que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 tampoco incluyen partida alguna para esta vía que tantas víctimas en accidentes de tráfico lleva ya cobradas.

Con motivo de esta movilización, el alcalde castreño, José Luis Caravaca (IU), expresó su "indignación" pues, "después de lo mucho andado, la N-432 continúa en mal estado y no contamos con ningún compromiso para que la situación cambie", lo que demuestra "una insensibilidad palpable por parte presidente del Gobierno, Mariano Rajoy". En opinión de Caravaca, "lo que más nos preocupa es la seguridad de esta vía y su deterioro, pues esto provoca que cada vez sean menos los conductores que optan por esta vía y se desvían por la autovía hasta Antequera en sus desplazamientos a Granada, lo que está impidiendo un desarrollo económico en estos pueblos".

Advirtió, además, de que "si no hay respuesta, no será la última movilización", ya que continuarán con las protestas y cortes de la carretera puesto que "hemos agotado ya todas las vías a todos los niveles institucionales y estamos cansados e indignados porque no hay ningún tipo de contestación a la petición de la ciudadanía". "Este corte va a tener un efecto dominó", confió.

Junto a los miembros de la plataforma, en el corte participaron la alcaldesa de Almodóvar del Río, Sierra Luque; el regidor de Montemayor, Antonio García; el coordinador provincial de IU, Pedro García; el diputado provincial portavoz de esta formación, Francisco Ángel Sánchez, y el diputado en el Congreso por Unidos Podemos Miguel Ángel Bustamante. No hubo, sin embargo, ediles ni alcaldes de otras fuerzas políticas.

El coordinador provincial de IU incidió en que los presupuestos "maltratan y humillan a la provincia de Córdoba por la falta de inversión", y adelantó que la coalición ha previsto "un calendario de movilizaciones porque además de la vía parlamentaria debemos levantar la voz y movilizarnos para que la ciudadanía sepa que PP y PSOE, día tras día, colocan a Córdoba a la cola de las inversiones". Bustamante, finalmente, recordó que IU va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos, al entender que "son un insulto a Andalucía y a Córdoba", por lo que animó a los ciudadanos a "salir a la calle".

La protesta transcurrió sin ningún tipo de incidentes y, según las directrices impuestas desde la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, que dictaban que los manifestantes se retiraran de la carretera durante cinco minutos cada cuarto de hora para dejar pasar a los vehículos. Este hecho evitó que se generaran importantes colas y retenciones. La organización cifró la participación en unas 300 personas, mientras que la Guardia Civil la minimizó a 80; el Día calculó sobre el terreno unas 150.