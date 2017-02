"Tengo confianza en poder llegar a un entendimiento con la Mancomunidad"

-todo parece indicar que las posturas entre Pozoblanco y la Mancomunidad de Los Pedroches están muy enfrentadas y el acuerdo no parece cercano. ¿Qué pasaría en Los Pedroches con Pozoblanco fuera de la Mancomunidad? / noriego x

-Tampoco creo que estén tan enfrentadas las posturas. La semana pasada tuvimos una reunión con la mesa de trabajo que se creó, en la que hay presente un representante de cada grupo político. Le expusimos cuál es la propuesta de Pozoblanco y creo que las posturas están mucho más cercanas a lo que la gente se pueda imaginar o a lo que algún concejal pueda ir diciendo públicamente. Mañana tenemos otra reunión, y sigo teniendo confianza en que podamos llegar a un entendimiento. El problema es que nadie termina de ponerle el cascabel al gato.

-Una de las obras clave de esta legislatura será la futura remodelación del mercado de abastos. ¿Teme que un cambio radical en esa zona del centro de la localidad pueda agitar a algún sector de la población después de lo sucedido con la alineación o la peatonalización? / comerciante

-Todo lo contrario. Si el Ayuntamiento ha decidido que la mayor inversión de este mandato, en torno a 2,5 millones de euros, es precisamente para revitalizar toda la zona centro. A día de hoy la iniciativa privada está tirando su apuesta hacia el Norte. Ayer finalizó el plazo para presentar el concurso de ideas, y ahora iniciaremos el proceso para elegir el proyecto. No será una decisión sólo nuestra, sino que se consensuará con todos los actores.

-¿Responde la Junta de Andalucía a sus demandas por solucionar ya el problema de la depuradora? / luna r.

-Hasta el momento, no. Nos estamos replanteando poner en marcha junto a los vecinos de la zona ejercer medidas de presión, pues es uno de los principales problemas que tenemos a día de hoy. Presentaremos una moción en el Pleno del lunes para intentar llegar a un acuerdo con todos los grupos, y también buscamos el apoyo de otras localidades que tienen el mismo problema.

-¿Pinta su futuro de naranja?/ Positiva

-No tengo ni la más remota idea. No soy una persona que se decante por los colores, me gustan más los proyectos y los retos que los colores.

-¿Es Pozoblanco en Positivo un experimento con punto y final tras este mandato? / Positiva

-Nacimos como una opción diferente y hasta el día de hoy ha dado muy buen resultado. No nos hemos parado a pensar qué hacer de mayores, pues estamos muy centrados en la gestión de nuestro día a día. Cuando terminen estos dos años, tendremos que sentarnos a decidir si de verdad queremos seguir formando parte de la vida pública de la localidad como agrupación de electores o decantarnos por un formato más tradicional.

-¿Cómo calificaría la labor de la oposición en estos casi dos años de legislatura? ¿Cómo está siendo la relación con la actual jefa de la oposición local, Auxiliadora Pozuelo? / Pedrocheña

-Con la oposición, hay dos grupos. Por un lado están IU y CDeI, que intentan fiscalizar la labor del equipo de gobierno. Y por otra parte está el PSOE, que están pendientes de lo que le mandan desde Córdoba. En lo personal, mi relación con Auxiliadora Pozuelo es buena, pero en lo político creo que está perdida en cuanto a sus actuaciones del día a día. No tiene sentido que estemos sentados en una mesa de negociación sobre la Mancomunidad e incendie la situación con sus comentarios. Está cometiendo muchos errores por parte de alguien que aspira a ser alcaldesa de Pozoblanco.

-Pozoblanco tiene un evidente problema con la no recogida de los excrementos de perro. ¿Tiene prevista el Ayuntamiento alguna medida preventiva al respecto? / antonio t.

-Tenemos una ordenanza que castiga dejar los excrementos en la vida pública, pero es muy difícil en un municipio con un casco tan amplio no podemos tener un policía en cada esquina. Es un problema que tenemos que solucionar entre todos. Con las cámaras de videovigilancia que pusimos en el bulevar se está atajando parte del problema. Lo importante es la concienciación.

-¿Cómo ve al futuro alcalde, una persona sin experiencia en la política? ¿Va a ser traumático para usted hacer el relevo? / twitter

-Traumatismo ninguno, va a formar parte de la normalidad más absoluta. Está todo recogido en el acuerdo de gobierno y tenemos claro cuál es nuestro momento político. Lo haremos con tranquilidad. Dependerá ya de Santiago Cabello cómo se desarrolle el resto del mandato. En dos años le ha dado tiempo a aprender ciertas cosas, y cuando alguien se presenta como alcalde se supone que está preparado para ello.

-Acabamos de celebrar la romería de la Virgen de Luna. ¿Se da por satisfecho con el resultado o hay algo que mejorar? / luna

-Estamos muy contentos con el resultado de la romería. A decir por los propios miembros de la cofradía, por la mayordomía, todo el mundo nos ha felicitado. La afluencia de gente ha sido enorme, y todo ello sin problemas. En líneas generales, la romería es para copiarla y para mantenerla en el tiempo. Los detalles que me gustaría mejorar, por ejemplo, son los fuegos artificiales en la plaza, pues el protagonismo debe tenerlo la Virgen, no los fuegos. Y que la calle Virgen de Luna esté engalanada e iluminada, pues es el acceso. Son detalles sin importancia, como las sillas que pusimos para la misa, que al final se quedaron cortas.

-¿Se le está sacando todas posibilidades turísticas a la dehesa y a nuestro producto estrella, el jamón? ¿Cuál es su propuesta en este sentido? / emprendedora

-Creemos que no, tenemos un amplísimo margen de mejora. Desde la Concejalía de Turismo y Eventos se ha creado la marca Pozoblanco, y ahora pondremos en marcha actuaciones para explotar la gastronomía de la dehesa. Habrá eventos de primer nivel para promocionar el municipio y formar a los profesionales para que los visitantes lo disfruten.

-¿Teme que las líneas de gobierno de estos dos años cambien con el relevo en la Alcaldía? / javier s.

-Temor no tengo, aunque puede haber cierta incertidumbre por no saber qué línea seguirá Santiago Cabello. En teoría no debe haber muchos cambios, pues para eso está el pacto de gobierno, que está dando muy buen resultado.