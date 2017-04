Pozoblanco llega a un acuerdo para continuar en la Mancomunidad

El alcalde de Pozoblanco, Emiliano Pozuelo (En Positivo), aseguró que "debería ser un día muy feliz para todos tras un año de muchas tensiones y reuniones que no han sido fáciles", aunque destacó "el sabor agridulce" por la ausencia de los miembros del PP en la reunión. Pozuelo señaló que el acuerdo alcanza los objetivos perseguidos por Pozoblanco, ya que "todas nuestras demandas se ven cumplidas y, además, se han añadido otra serie de iniciativas que han surgido en las reuniones de trabajo".

El PP acusa a Díaz de hacer "todo lo posible" por dejarlos al margen

El portavoz del PP en la Mancomunidad de Los Pedroches, Bartolomé Madrid, lamentó ayer que el presidente del ente supramunicipal, Juan Díaz, "ha hecho todo lo posible" para que los alcaldes populares no estén en la firma del documento. Madrid aclaró que las diferencias empezaron la semana pasada, cuando Díaz convocó una reunión por la mañana pese al acuerdo alcanzado para que la agenda comarcal se postergue a las tardes, ya que "hay alcaldes que no pueden acudir por sus obligaciones". Díaz, sin embargo, optó por mantener la reunión, en la que se dio el visto bueno al documento presentado ayer. Los desencuentros se mantuvieron el lunes, cuando en una conversación telefónica Díaz manifestó a Madrid, según las declaraciones de éste, su voluntad de seguir adelante sin la firma de los populares. El PP gobierna en Añora, Dos Torres, Torrecampo, Villanueva del Duque y Villanueva de Córdoba; en Pozoblanco y El Guijo, ostenta el cogobierno. Díaz dijo ayer que "el texto está abierto a que lo firmen los integrantes de la Mancomunidad que no han estado presentes". Sobre este tema, el presidente de la Mancomunidad insistió en que "se trata de acuerdos vivos, abiertos, en los que hay todavía hay que mejorar y trabajar cada una de las propuestas". / á. r.