Zidane confirma su renovación con el Real Madrid hasta 2020

El técnico francés Zinedine Zidane aseguró este martes que el asunto de su renovación con el Real Madrid "ya está hecho" y probablemente firme en breve su ampliación hasta 2020. "Me encuentro bien. El tema de la renovación ya está hecho, pero eso no significa nada. Importa el día a día y no me veo más allá. Es complicado esto", manifestó Zidane en rueda de prensa.

El Real Madrid recibirá mañana al Betis en una nueva jornada de la Liga española de fútbol con la obligación de conseguir su primer triunfo en el Santiago Bernabéu después de dos empates consecutivos. "Nos preocupa mucho meter intensidad porque si la metemos hacemos daño a cualquier rival", afirmó.

La gran novedad de los blancos será el debut en Liga de Cristiano Ronaldo tras perderse cuatro partidos por sanción."Estamos contentos de que vuelva y espero que sea la última vez que no le tengamos. A Cristiano le veo feliz, porque lo que le gusta es jugar y estar con sus compañeros. Vuelve a la Liga en casa y sabemos que a todos les gusta jugar en este estadio", aseguró Zidane.

El rival del Real Madrid será el Betis, el equipo al que perteneció Dani Ceballos hasta la pasada campaña. El centrocampista español no tuvo hasta el momento muchas oportunidades con Zidane, pero el técnico blanco le pidió paciencia.

"Puede jugar en varias posiciones, es lo bueno que tiene. Técnicamente no le cuesta jugar con el balón y es inteligente para jugar en varias posiciones. Estamos al inicio de la temporada y esto es muy largo. Dani está trabajando muy bien", consideró.

Y de nuevo, Zidane defendió la calidad de Gareth Bale, criticado por un sector de la hinchada blanca. "Técnicamente es muy bueno. También puede jugar sin espacios, él se maneja bien ahí. No le cuesta jugar con el balón y asociarse con los demás. Para mí es un jugador completo", analizó.

El Real Madrid tiene ante sí el reto de convertirse mañana en el equipo con más partidos consecutivos marcando al menos un gol para superar los 73 del Santos de Pelé.

"Esto significa que el equipo funciona. Para ganar necesitamos marcar. Estoy con ellos, pero los que luchan son los jugadores y es mérito de ellos. Ojalá que sigan con la racha", resumió.