"Tenemos que hacer las cosas bien"

"Jugamos en El Arcángel y tenemos que demostrar lo que queremos ser de aquí en adelante, y eso pasa por hacer un buen partido en casa". Luis Carrión habla claro antes de medirse al Alcorcón en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.

El preparador catalán reconoce que "la eliminatoria está igualada", aunque "no sabría decirte un porcentaje exacto, tampoco me gusta darlos". Con un estilo claro, "luego podrás ganar, empatar o perder pero tenemos que hacer muchas cosas bien, que nos está costando mucho más que fuera". No obstante, lo más importante es "salir a ganar, generar ocasiones, evitar que nos lleguen y sobre todo ganar".

Cuestionado por el mal endémico que está teniendo el CCF al calor del hogar, Luis Carrión expuso que no sabe "dónde está el problema". "Yo trabajo igual en casa que fuera, al igual que los jugadores son los mismos", afirmó el entrenador barcelonés. Sí quiso recordar que "no se olvide que en casa ya le ganamos 2-0 al Málaga". Además, agregó que "el día del Rayo tuvimos ocasiones para ganar y si hubiéramos ganado la valoración externa, la mía sería la misma, hubiera sido diferente". "Ante el Cádiz tuvimos 20 minutos malos pero ahora tenemos otra oportunidad de ganar en casa y demostrarle a nuestros aficionados un poco más para que se enganchen aún más al equipo", comentó el entrenador del cuadro cordobesista. De hecho, tratamos de trabajar todo, tanto la parte técnica como la psicológica, y todos estamos haciendo lo máximo para cambiarlo".

De cara al posible planteamiento que pueda realizar hoy, Carrión afirmó que "mi forma de pensar es ir siempre a por los partidos. Trato de ir partido a partido, pensar cómo hacerle daño al rival siempre". Algo que se pudo comprobar "en Málaga", donde "a pesar del 3-3, que podíamos haber ido a guardar el partido, fuimos a por el cuarto, y eso me gusta, estar con hambre y ganas". Con este panorama, "trataremos de hacer todo lo posible para ganar, hemos analizado el partido de ida y trataremos de mejorar para generar más y que nos hagan menos daño". De hecho, comentó el preparador blanquiverde que "somos dos equipos que tratamos de jugar".

Si el CCF se pusiese por delante en la eliminatoria, ¿toca guardar la renta? "Opino que el mejor jugador de fútbol es el más inteligente. Siempre por tanto hay que ser inteligentes, porque lo ves todo más fácil. Tenemos que saber manejar el partido, que para mí no es marcar un gol y meterte atrás, intentaré que eso no ocurra", expuso el preparador catalán. "Si nos obligan, nos tendremos que adaptar pero trataremos de marcar y buscar el segundo", reconoció el barcelonés. Además, señaló que "como aficionado me gusta ver equipos de ataque y que la gente se lo pase bien, y eso buscaremos". "No soy amante de marcar y meternos atrás", apostilló el técnico del conjunto cordobesista.

Cuestionado por el frío ambiente que puede haber hoy en El Arcángel, Carrión aclaró que "me gustaría que viniera mucha gente y que ayudarán a conseguir la victoria, porque hoy en día las aficiones ayudan a eso". "Vengan los que vengan, me gustaría que todos fueran uno más y nos ayudaran a ganar", comentó el técnico del CCF. Además, "trataremos, eso sí, de darle a los aficionados cosas para que se enganchen más y les pido que apoyen al cien por cien a sus jugadores porque eso es lo mejor que pueden hacer para que su equipo gane".