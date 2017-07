El CCF prescinde de Deivid y ata a Afonso

Y saltó la gran sorpresa. El Córdoba prescinde de Deivid para el proyecto de esta próxima temporada. El central canario, que ayer se casó en Las Palmas, no continuará en la entidad blanquiverde, en la que ha permanecido durante tres campañas. El club cordobesista, según fuentes consultadas por el Día, rescinde el contrato que le unía con el ex de Las Palmas, que se enrolará en el Real Valladolid a pesar del gran interés del Granada de Oltra.

Aunque sólo falta que el club confirme la noticia, la marcha de Deivid es segura. La entidad cordobesista esgrime desavenencias con el jugador canario, que quería seguir en Córdoba. Sin embargo, el club le ha cerrado las puertas y lo dejará salir gratis, a pesar de tener un año más de contrato. Deivid, que ayer contrajo matrimonio en Las Palmas, llegó en la temporada 14-15 al Córdoba, que vivió el ascenso blanquiverde en Las Palmas en el bando contrario. Tras firmar por dos campañas, el canario no inició su andadura en el CCF con buen pie, ya que no fue hasta la llegada de Miroslav Djukic cuando empezó a tener más protagonismo. A pesar del descenso, Deivid se mantuvo en la entidad cordobesista y fue pieza clave en los planes de José Luis Oltra. Era la extensión del técnico valenciano en el verde y se ganó el cariño de todo el cordobesismo. A pesar de que el CCF se metió en el play off, el Girona cortó las ilusiones de todo el cordobesismo. No obstante, el club apostó por Deivid como piedra angular de su proyecto, al firmar el pasado verano su renovación por dos ejercicios. No le fueron bien las cosas esta campaña, al caer lesionado de gravedad. Eso sí, su trabajo y profesionalidad sirvieron para acortar el tiempo estimado y llegar a tiempo para ayudar al CCF a atar la permanencia. Con él en el verde en esta recta final del campeonato, el equipo dio un salto de categoría y se mostró como el más certero. Aunque le quedaba un año más de contrato, el CCF ha decidido prescindir de un jugador muy querido en la afición. Hace apenas unos días, Deivid comentó en Radio Marca Canarias que "ojalá hagamos un buen equipo y podamos pelear por ascender". Con la única intención de devolver al Córdoba a Primera, Deivid cierra su etapa de blanquiverde. El club no le quiere y se enrolará en el Valladolid, donde coincidirá esta temporada con Antoñito.

Con la marcha de Deivid, el CCF se ha movido rápido en el mercado y tiene atado al defensa luso Joao Afonso, que llegará en calidad de cedido por parte del Vitoria de Guimaraes. El zaguero, de 27 años, formó parte del Estoril el pasado curso y ahora se enrolará en la entidad blanquiverde.