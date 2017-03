Alejandro planifica el futuro

El Córdoba del futuro está en marcha. Aunque aún tiene por delante la difícil tarea de confirmar su continuidad en Segunda División, el club blanquiverde empieza a planificar la próxima temporada. En eso está ya Alejandro González, que quiere continuar adaptando la organización interna de la entidad a sus gustos para terminar de dar forma al cambio de modelo que pregonó desde su llegada a la presidencia. De momento, la primera piedra en poner será la del director deportivo, puesto que está vacante desde la destitución hace unas semanas de Emilio Vega y que pasará a ejercer Álex Gómez Comes. De hecho el catalán ya está dando forma a su grupo de colaboradores y hasta empieza a trabajar en futuribles jugadores como Airam Benito, centrocampista ofensivo del Mancha Real que con 16 dianas es el pichichi del siempre competitivo Grupo IV de la Segunda División B. Además, el presidente ya ha mantenido contactos con varias personas con experiencia en el fútbol profesional en las zonas de Madrid y Andalucía para hacerse cargo de la dirección general toda vez que la figura de Javier Jiménez ha perdido fuerza y su continuidad dentro del organigrama del CCF está más en entredicho que nunca.

Ahora que las dudas deportivas empiezan a despejarse y la amenaza del descenso se ve más lejos -a tres puntos, tras la última victoria sobre el Zaragoza-, el Córdoba parece decidido a dar luz al que será su nuevo proyecto. Y el primer paso, como no puede ser de otra manera, es ocupar el puesto de director deportivo que quedó libre tras la marcha forzosa de Emilio Vega, que ya ejerce esas mismas funciones en el Huesca. Al contrario de lo que decidió el máximo accionista cuando hace un par de temporadas destituyó a Juan Luna Eslava, Alejandro González es consciente de que esa importante pieza del engranaje no puede estar desierta. Y su elección para ocuparla es Álex Gómez Comes, una decisión que no sorprende a nadie dada la buena sintonía que siempre ha mostrado con el presidente

Porque el técnico catalán desembarcó en junio de 2015 en el Córdoba para ser la mano derecha de Albert Puig y coordinar todo el fútbol base de la entidad. Ahí coincidió con el que hoy es el máximo dirigente, que en 2014 ya colaboró con las categorías formativas trabajando junto a Pedro Cordero y José Antonio Romero, y luego pasó a desempeñar una labor similar ya como consejero de la entidad, hasta que el pasado 22 de diciembre fue nombrado como presidente para relevar en el cargo a su padre, Carlos González.

A falta de que su nombramiento tome oficialidad, algo que podría producirse a lo largo de esta semana, Álex Gómez ejerce como máximo responsable de la parcela deportiva del CCF. De hecho, ya ha incorporado a su equipo de trabajo a Miguel Linares -ambos vieron juntos el duelo ante el Zaragoza-, ex jugador hasta el pasado mes de enero del Mancha Real, del que salió alegando motivos laborales. En el club jiennense coincidió con Airam Benito, futbolista tinerfeño de 26 años que ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Segunda B y que esta campaña se ha convertido en una de las sensaciones del Grupo IV. Sus números (16 goles siendo centrocampista ofensivo) ya llamaron la atención en el mercado de invierno de varios clubes como el Extremadura o el Sabadell, si bien entonces su club se remitió a la cláusula de 150.000 euros para otorgarle la libertad. Al no llegar a un acuerdo, el jugador sigue hoy a las órdenes de Juan Arsenal, aunque ya podría tener un acuerdo firmado con el CCF para la próxima campaña.

Pero las gestiones del club van un paso más allá. Alejandro González también quiere dar un giro a la gestión y, por lo tanto, ya ha tenido contactos con varios profesionales para asumir la dirección general del club. Será el siguiente paso a dar dentro de un Córdoba que, sin descuidar el presente, trabaja ya en el futuro próximo.