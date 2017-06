Los 'minipatios' tienen ganadores

Ya a toro pasado, cuando el Mayo Festivo no es más que un recuerdo, hablar de Patios es algo que hace sonreír. Y lo es mucho más si cuando se habla de la fiesta más característica de la capital se hace rodeado de cientos de niños que quieren aprender por qué los Patios son algo tan especial. Así, el Ayuntamiento acogió ayer un acto al que no está acostumbrado. Dentro del ir y venir que suponen los pasillos de Capitulares, el concejal de Educación e Infancia, Andrés Pino, se tomó ayer un descanso para entregar las distinciones del cuarto Concurso Municipal de Patios Cordobeses en Centros Escolares. Se trata, por lo tanto, de un concurso anexo al principal donde las macetas no están rodeadas de fuentes históricas, sino de las que sirven simplemente para beber y llenar globos de agua y donde el empedrado se sustituye por un asfaltado con una rayuela dibujada con tizas de colores.

La Aduana, Antonio Gala, Salvador Vinuesa y San Rafael Señor Obispo han sido los colegios ganadores en Primaria; Peter Pan, La Salle, Santa Victoria (el del Naranjo), Los Peques y Cruz de Juárez han resultado vencedores en Infantil; Virgen de la Esperanza y Pedagogo García Navarro han sido los primeros en Educación Especial; Los Morales en Educación Permanente y Sierra Morena, López-Neyra y Villarrubia han sido los ganadores de Secundaria. Además, Alfonso Churruca, Miralbaida, Cronista Rey Díaz, Alcalde Pedro Barbudo, Europa, Virgen de la Fuensanta y López Diéguez han sido galardonados con áccesits.

Pino recordó que certámenes como éste sirven para "fortalecer las raíces de una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco" y felicitó a todos los participantes por su implicación en el concurso. Mucha implicación ha habido, desde luego, ya que este concurso que se inscribe dentro de la iniciativa Conoce los Patios de Córdoba ha contado con la participación de más de 2.500 personas (incluidos alumnos, profesores y madres y padres).