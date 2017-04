Que cada día sea mayo en Córdoba

Un mayo eterno.El mes festivo por excelencia en Córdoba, que tiene la virtud de comenzar en abril. Son muchos los que pueden desear que esos 31 días del calendario tuvieran color de rojo y que cada día fuera fiesta. Entre todos ellos, la actriz cordobesa Susana Córdoba, que fue ayer la encargada de ofrecer el pregón del Mayo Festivo de este año. Un anuncio espléndido, sentido y que reflejó la pasión que esta actriz siente por su ciudad natal. En un cuidado discurso, la intérprete -que ha participado en series tan exitosas como el Ministerio del Tiempo- ofreció toda una declaración de amor hacia la ciudad que la vio nacer, con toda su belleza y en la que ella misma aseguró que se pregunta qué puede hacer "para impulsarte, para que cada día sea más grande y para que cada día sea mayo".

En su intervención, Córdoba agradeció el regalo de ser la encargada de pregonar las fiestas de mayo y recordó que ella, que escribe cada día "como un torrente que fluye, para escribirte a ti, Córdoba, me quedé sin palabras, muda, silente y parada". La actriz, que se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de la capital, evitó ofrecer el tradicional "relato con datos y elogios que todo el mundo sabe", ni tampoco "idolatrar" el nombre de Córdoba "más de lo que ya hicieron los sabios, ni quedarme en la superficie de tu bella orilla para contemplarte". Así, confesó que con su pregón quería y "quiero penetrar en la profundidad de tus aguas y bañarme en tu Historia". Eso sí, reconoció que "que tampoco hace falta contarla, pues también todo el mundo la sabe". "Yo vengo a ofrecerte lo que soy. Y como soy. Sin más. Yo soy artista. Interpreto y transmito emociones. Es lo que más me gusta hacer. Y donde mejor sé ser", confesó al público. En este punto íntimo, la actriz que también ha participado en la serie El Príncipe, proclamó: "Córdoba, me visto con tus ropajes para decirte no sólo lo que siento por ti , sino lo que a través de mí siento que quieres decir". Y es que, para la actriz, mayo es "el mes de la alegría, la primavera, la noche lorquiana, el murmullo del agua en los arriates y el canto y el llanto de la guitarra". "Has sido y eres inspiración de artistas , poetas, pensadores y filósofos, y cuna madre de la ciencia", anotó.

Llega mayo, con su aroma, su música, su calor y su color llamando nervios a tu puerta para abrirte al mundo"

Y en ese reto de impulsar a Córdoba para "que "cada día seas más grande", la actriz sostuvo que primero es necesario "reconocerte; sí, conocerte de nuevo y encontrarte". A todas estas intenciones, sumó las de "comprenderte, aceptarte, valorarte y convertirse en partícipe activa de tu presente. Paso a paso". Porque, continuó, "te lo mereces todo, bella sultana".

En este punto, Córdoba empezó a desgranar cada una de las fiestas de mayo que están a punto de comenzar. Así, aludió a la alegría "sincera en torno a una Cruz de Mayo, que llega chispeante a nuestras plazas tras la mejor de las batallas, la única que debería existir, llena de mil flores". Tampoco pasó por alto la Cata de Vino -que comenzó ayer- para "saborear tu aroma de viñedo fértil y generoso". Y así, hasta llegar a los Patios, a los que "pasear a mi chiquilla, la que vive en mí, para que reconozca y recuerde la herencia de mis abuelas, de las eternas cuidadoras, de las que riegan y miman cada pétalo, cada aroma". "Porque mira que hueles bien, Córdoba", anotó. Y tras la fiesta de los Patios, la Feria de Nuestra Señora de la Salud: "Quiero embriagarme de azahar vistiéndote de flamenca, y llevarte de feria en feria. Siempre para devolverte lo mucho que tú y los que fueron tú me habéis dado. A través de mi silencio, te escucho", indicó.

En este punto del pregón, Córdoba hizo un paréntesis más de corte social. Así, relató que en su camino por la ciudad, que hace "curiosa y reflexiva", ve "gente apagada y dormida", pero también "mucha más gente despierta, que van y luego vuelven, en constante movimiento, sin querer cegarse sólo con el canto de las sirenas. Gente que apuesta y que arriesga, que pelea con las mejores armas: el trabajo y la paciencia". Un claro ejemplo de su trayectoria, pero que también trasladó a los cuidadores de los patios, los mismos que abren sus puertas "para ofrecer lo que tiene, gente que remueve, que anima y coopera, y que hace horno a tu historia".

El gran pasado y legado cultural e histórico de la capital tampoco faltaron en el pregón. Así, la intérprete subrayó el "ejemplo de pluralidad y convivencia" de Córdoba, "de respeto y comunicación, a través de la cultura y de la ciencia, siempre de la manos las dos y siempre con las manos abierta".

Para concluir, Córdoba no tuvo mejor acierto -y así lo corroboraron los sonoros aplausos que recibió- en afirmar: "Llega mayo con su aroma , su música, su calor y su color llamando nervioso a tu puerta para abrirla al mundo recordándote siempre, Córdoba, bella que tú has sido y eres una hermosa flor abierta".

Al pregón que anuncia mayo, que se celebró en el Salón de Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos -y en el acutó el guitarrista flamenco Francisco Prieto Currito-, acudieron representantes y dirigentes institucionales, políticos, académicos y representantes de la sociedad local. Entre ellos, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, quien presentó a Susana Córdoba y recordó que mayo es el "mes cordobés por excelencia, en el que se concentran las esencias de esta ciudad como en ningún otro". Ambrosio concluyó con una frase de la propia actriz: "No hace falta apagar la luz del otro para brillar. Si todos aprendiéramos a trabajar nuestros miedos, el mundo sería más humano".

Mientras, en Córdoba en abril ya es mayo.