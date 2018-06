Vimcorsa ofrece la permuta y compra de viviendas a cambio de ceder su uso

La empresa municipal de viviendas, Vimcorsa, ha elaborado un nuevo reglamento para dar soluciones a los demandantes de inmuebles. Se trata de un programa que ofrece la permuta de viviendas o la cesión de su uso a cambio de ser realojados en régimen de alquiler en un piso de titularidad municipal. La propuesta se ha desarrollado después de a la hora de actualizar el registro de demandantes de Vimcorsa se haya observado que se repite la situación de muchos propietarios que quieren cambiar de casa, porque no reúne las condiciones que necesitan, pero no pueden hacer frente al pago de otro inmueble. Se incluirían casos en los que las viviendas ya no reúnen las condiciones deseadas porque se hayan quedado pequeñas o circunstancias en las que no se puede pagar la hipoteca de ese inmueble. Se podrían acoger a este reglamente igualmente las situaciones de violencia machista o "problemas graves de convivencia o seguridad personal" en el entorno en el que se ubica el piso. La solución, según Vimcorsa, es la de ofrecer el intercambio de casas a través de varias modalidades.

La empresa municipal plantea, en primer lugar, ejercer de intermediaria entre familias que quieran intercambiar la titularidad o el uso de sus viviendas. Así, puede poner en contacto a personas a través de su registro, de manera que una cumpla con los requisitos que pide la otra y viceversa. Vimcorsa facilitará "la consecución de acuerdo, el asesoramiento jurídico y la determinación de los mecanismos de compensación" en el caso de que las viviendas sean de diferente valor.

La segunda modalidad contempla que la familia pretende la permuta de sus vivienda por otra de la titularidad de Vimcorsa en régimen de venta. En este supuesto, según establece el reglamento, deberán inscribirse como demandantes en el registro de Vimcorsa y cumplir con las condiciones para ser adjudicataria de un inmueble con las condiciones que implica. La vivienda ofertada para la permuta será valorada "conforme a los criterios establecidos en el programa de adquisición de Vimcorsa" y el intercambio tendrá que ser autorizado por el consejo de administración del organismo público.

La empresa ha previsto otra situación que se puede dar. Se trata de que las familias quieran que Vimcorsa compre su vivienda y sean realojadas en una inmueble en régimen de alquiler de la entidad. El arrendamiento podrá ser en un piso Vimcorsa de protección oficial o que haya adquirido en el mercado libre.

Por último, Vimcorsa plantea la "permuta de usos" de manera que los propietarios ponen a disposición de la empresa público el uso de su vivienda para destinarla a alquiler social a cambio de disponer del uso de otro inmueble -también en alquiler- de Vimcorsa. La presidenta de la entidad, Alba Doblas, que presentó este programa junto al gerente, Rafael Ibáñez, puso como ejemplo en este apartado las solicitudes que están recibiendo de personas mayores que quieren acceder a los apartamentos de Sama Naharro, pero tampoco quieren perder su vivienda. En este caso se ha ofrecido esta solución, sobre todo para cubrir la segunda fase de estos apartamentos que se van a construir. En este sentido, Ibáñez explicó que se están esperando la licencia de obra de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), tras haber realizado algunas modificaciones, como el incremento de trasteros a costa de sacrificar plazas de aparcamiento, menos necesarias.

El borrador sobre el programa para la permuta de viviendas se pasará a los grupos políticos y a los colectivos implicados como el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) con el objetivo de que "sea enriquecido con propuestas", explicó Doblas. Una vez que se haya realizado el proceso de participación pasará por el consejo rector de Vimcorsa, donde se espera que esté aprobado sobre el mes de julio.

Este programa es una consecuencia del registro de ofertantes de vivienda y solares -estos últimos ubicados en el casco histórico- elaborado recientemente por Vimcorsa con el objetivo de poner en conexión a los que quieren adquirir un inmueble con los que están dispuestos a vender. En el caso de los solares, por ejemplo, la empresa pública ya ha anunciado su intención de adquirir estos terrenos para favorecer las cooperativas habitacionales. Vimcorsa también se planteó comprar pisos vacíos con este objetivo. En cuanto a las viviendas se incluye ahora la posibilidad de la permuta.