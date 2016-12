Cruce de acusaciones por el millón de euros perdido

La concejala delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, y el concejal de Gestión, Antonio Rojas, comparecieron ayer para dar explicaciones sobre el plan de obras Mi barrio es Córdoba y la pérdida de un millón de euros de la subvención del Ministerio de Hacienda, ya que el programa se ha quedado en el 60% de ejecución. Pernichi y Rojas defendieron su gestión, aunque enfrente se encontraron toda la oposición, ya que hasta Ganemos reconoció que "hay descoordinación" en el equipo de gobierno, pero no sólo en el asunto de las obras, "sino en otros". Pernichi arrancó su intervención defendiendo todo el proceso de participación que se ha llevado a cabo con el plan y que no hubo en la anterior etapa del PP y ensalzó los valores de su programa de obras, que tiene en encuentra "el equilibrio entre barrios". También dijo, aunque de pasada, que el PP perdió igualmente un millón de euros el primer año que tuvo que gestionar estos fondos, aunque no se paró demasiado en este asunto -que hasta ahora no se había conocido- y, cuando quiso ahondar, fue ya en el último turno y con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, apremiándola por que se pasaba de tiempo. Rojas, por su parte, se perdió en un lío de fechas que, además, ya había aportado en una comparecencia anterior y volvió a apuntar como causas de la baja ejecución al retraso en la firma del convenio y la ley europea de contratación pública.

Los argumentos no convencieron a casi nadie. Así, el concejal de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Carlos Serrano, aseguró que "no han hecho todo lo posible" para no perder ese millón y que "la responsabilidad es suya porque no se ha actuado bien". Por parte de Ciudadanos, David Dorado también lamentó el proceso que se ha seguido y pidió "que no se repita" en futuros procedimientos como será el de los fondos Edusi.

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, puso como punto positivo que, pese a que ese dinero no se invertirá e la ciudad "no se ha ido a las manos de nadie ni a ninguna caja B". Así, abogó por que el millón se pueda recuperar en las cuentas del Estado de 2017 "y así dejar de situarnos como la provincia donde menos se invierte". Por parte del PP intervinieron Laura Ruiz y el viceportavoz, Salvador Fuentes. Los dos insistieron en la dimisión de Pernichi mientras que Ruiz arremetió contra la concejala por su "actitud negligente" ya que con esa cantidad se podrían haber creado "180 puestos de trabajo directos e indirectos". Fuentes lamentó por su parte "la absoluta falta de previsión y la descoordinación" del cogobierno que, además, "pretende justificar lo injustificable". "No se ha planificado nada y hay que tener más humildad y hacer caso de las advertencias que hacía Intervención y Tesorería", apuntó el viceportavoz popular.

El debate fue intenso pero no aportó ningún dato nuevo a lo que ya se había explicado y es que el plan de obras se quedó al 60% de ejecución y todavía hay obras sin ejecutar.