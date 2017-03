El PSOE advierte a Pozoblanco de que "hacer la guerra en solitario no funciona"

"Hay intereses importantes por parte de la sociedad pozoalbense y de sus empresarios por los que necesitan seguir en ese proyecto comarcal común". De esta manera defendió ayer el secretario de Organización del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, la permanencia de Pozoblanco en la Mancomunidad de Los Pedroches toda vez que el Ayuntamiento ha iniciado la desconexión. "Plantear en pleno siglo XXI la guerra en solitario es algo que se ha demostrado que no funciona y siempre acaba por perjudicar a la ciudadanía", insistió el presidente de la Diputación.

Ruiz hizo estas declaraciones justo antes de la mesa comarcal del PSOE de Los Pedroches celebrada en Pozoblanco, y a la que asistieron numerosos representantes del partido de la zona. El dirigente estuvo acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta, Rafaela Crespín, y por la diputada provincial de Medio Ambiente y portavoz socialista en el municipio, Auxiliadora Pozuelo.

Crespín respondió a preguntas en torno a dos asuntos de actualidad en Los Pedroches: la situación de la depuradora de Pozoblanco y las protestas en el Área Sanitaria Norte. En cuanto al problema con la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), Crespín aseguró que la Junta de Andalucía tiene claro "el compromiso que existe con la ciudadanía en materia de depuración de aguas", y aseguró "trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento pozoalbense para encontrar una solución". El propio alcalde pozoalbense, Emiliano Pozuelo (En Positivo), inició una campaña de firmas y el Pleno aprobó una moción.

Y en torno a la situación del Área Sanitaria Norte, la delegada aseguró tener claro que "pese a que hay muchas protestas, al final no es tanto lo que se traslada". Crespín aseguró que desde la Delegación de Salud "se han sentado a negociar y me consta que en Los Pedroches las reuniones han ido muy bien". Además, aseguró que "esta zona es el ejemplo de que cuando nos hemos sentado con los profesionales no se ha visto que haya tantos problemas como parecen trasladar algunos agentes que prefieren que no se hable bien de la sanidad pública andaluza".

En relación a la cita de los socialistas en Pozoblanco, Ruiz explicó que "se ha elegido Los Pedroches porque es una comarca prioritaria a la hora de definir inversiones y de acometer infraestructuras necesarias para el desarrollo de la zona". Y recordó que desde la Diputación se ha puesto en marcha un plan de choque inversor en el que "las necesidades de Los Pedroches se han reflejado desde que llegamos con inversiones cercanas a los 14 millones de euros". "Si comparamos esa cantidad con el mismo periodo del mandato anterior del PP -dijo-, la diferencia es significativa".