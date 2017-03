Medio Ambiente insta a Pozoblanco a ejecutar al ordenanza de vertidos

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, aseguró que los malos olores en Pozoblanco "no son sólo una consecuencia de la necesidad de ampliar su depuradora". "También es importante que el Ayuntamiento ejecute las ordenanzas municipales de vertidos", respondió Algar al primer edil pozoalbense, Emiliano Pozuelo (En Positivo), que hace unas semanas encabezó una recogida de firmas para instar a la Junta de Andalucía a que apure los plazos para ampliar la depuradora municipal.

Con estas declaraciones, Algar quiso dejar clara la postura de la Administración autonómica ante la polémica y explicó que "la carga contaminante y el caudal que llega a la depuradora es superior al que debería llevar por el número de habitantes". El delegado, no obstante, aclaró que "se trabaja en el proyecto de ampliación y pronto estará finalizado después de tener una serie de problemas con el equipo redactor por motivos empresariales".

Algar aseguró que tiene información "de que la depuradora trabaja al 100%", y aclaró que "no se trata de rivalizar con el Ayuntamiento", sino "simplemente matizar que la Junta de Andalucía no es la única culpable de la situación de malos olores que sufre Pozoblanco". Para cerrar este polémico punto, el delegado recordó que todas las depuradoras que hace y entrega la Junta de Andalucía son "para aguas residuales urbanas, no para aguas industriales". Así, recalcó que "todas las industrias tienen que tratar las aguas antes de verterlas a los colectores municipales o bien tener su propio sistema de depuración".

Francisco de Paula Algar realizó estas declaraciones durante una visita a Los Pedroches para informar del estado del proyecto de la nueva estación depuradora de aguas residuales y agrupación de vertidos que compartirán Alcaracejos y Villanueva del Duque. En el acto también estuvieron presentes los alcaldes de ambos municipios, Luciano Cabrera (PSOE) y María Isabel Medina (PP), respectivamente.

La nueva depuradora, cuyos trámites arrancaron en 2004, beneficiará a una población de 3.107 habitantes y contará con una inversión cercana a los ocho millones de euros, a lo que habría que añadir los 92.437 euros de la redacción de un proyecto que ahora mismo se encuentra en la fase de licitación. Posteriormente, llegará el periodo de adjudicación y, por último, los plazos de ejecución y puesta en marcha, por lo que, según Algar, se trata de "un plazo total aproximado de unos 36 meses para que la nueva estación comience a dar servicio a los ciudadanos".

Algar, quien mostró su esperanza en que las obras puedan comenzar a finales del presente año o en los primeros meses de 2018, agradeció la colaboración de la Diputación de Córdoba y de los dos consistorios implicados. La financiación del proyecto se cargará al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, un instrumento fiscal autonómico que "pagan de forma solidaria todos los andaluces".

María Isabel Medina explicó que la ubicación de la depuradora había sufrido "un tercer cambio debido a las alegaciones que presentaron algunos vecinos". La infraestructura definitiva se construirá en una parcela de 8.310 metros situada al noreste de Villanueva del Duque, municipio en el que será necesario construir una única estación de bombeo para impulsar el agua hasta la estación, que estará situada a 500 metros sobre el nivel del mar.