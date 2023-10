Con oro, virutas de torrezno o de helado: las mejores hamburguesas se dan cita mañana en Córdoba

Mientras que la única opción dulce es una creación del heladero artesano José Ambrosio.

La venta de entradas continúa en la web de Comerte Córdoba, aunque también se podrán adquirir en puerta. Pero en la puerta no se podrá adquirir entrada con parking.

Algunas de ellas incluyen el transporte desde el centro de Córdoba al Castillo de la Albaida, para lo que se habilitarán lanzaderas que llevarán y traerán cómodamente a los asistentes hasta su destino. Las lanzaderas, que son gratuitas, salen de la zona de Hipercor de 13 a 15:00 horas en el turno de mañana y de 19:00 a 20:30 horas en el de tarde. La vuelta en las lanzaderas desde el Castillo a la ciudad comenzarán a partir de las 15:30 horas en el turno de mañana y a partir de las 22:30 horas en el turno de tarde.

A un día del evento "se han vendido casi 800 entradas", asegura José David Lanza, creador de Comerte Córdoba y organizador del evento. "Para el turno de mañana ya no quedan entradas con plaza de parking incluida, pero para el turno de tarde sí. No se podrá acceder sin plaza de parking, ni se puede aparcar en las inmediaciones. Por eso se recomienda ir en lanzadera gratuita o taxi en caso de no contar con entrada con plaza de parking", explica.

Todas las hamburguesas tendrán el mismo precio: 12 euros por unidad. Al margen, el público podrá adquirir patatas, salsas y diferentes tipos de bebida.

La cita gastronómica comenzará a las 13:00 y acabará a las 23:00 horas. Si bien se articulará en dos turnos: de 13:00 a 17:30 y de 19:00 a 23:00 horas.