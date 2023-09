Los mejores espectáculos de pequeño formato del otoño cordobés

La Iglesia de la Magdalena fue una de las primeras en edificarse y ejerció de modelo para otras parroquias locales. En esta espectacular construcción se mezclan románico, gótico y mudéjar.

El Cuarteto Cordenza será el encargado de interpretar un espectacular Tributo a Queen. Las entradas, con precios que van de los 17 a los 32 euros, ya están a la venta.

El recital, con una duración aproximada de una hora, incluirá temas como Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, Love of My Life, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, We Are the Champions, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Bycicle Race o Under Pressure, entre otros. Este mismo espectáculo se repetirá el 4 de noviembre en el Hotel Hospes Palacio del Bailío a las 19:00 y a las 21:00. El precio de las entradas va de los 19 a los 35 euros.

Y si el respetable se queda con ganas de más, el 27 de octubre y el 17 de noviembre se celebrarán sendos Conciertos Candlelight también en la Iglesia de la Magdalena un Tributo a Coldplay. El horario de los pases y los precios serán: 20:15 y 22:00 y 19:00 y 21:00. Y las entradas -cuyos precios van de los 17 a los 32 euros- ya se pueden adquirir siguiendo exacta fórmula.

Los fans del grupo liderado por Cris Martin escucharán canciones tan famosas como Clocks, Don’t Panic, Speed of Sound, Trouble, Fix You, Paradise, In My Place, Adventure of a Lifetime, Hymn for a Weekend, Yellow, The Scientist y Sky Full of Stars, interpretadas por Carlos Luque al piano.

Y el 24 de noviembre en el mismo lugar a las 19:00 y a las 21:00 horas se celebrará el Concierto Candlelight Tributo a Hans Zimmer, famoso compositor de bandas sonoras. Los precios oscilan entre los 17 y los 32 euros. Sonarán temas tan conocidos como: