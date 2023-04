Una madrileña se hace viral en Tik Tok por el souvenir que se llevó de Córdoba

Sofía Moreno, una joven madrileña, ha revolucionado Tik Tok por el souvenir que se llevó de Córdoba hace tan sólo unos días. Que nadie piense que se decantó por imanes para la nevera, postales, abanicos, platos de cerámica o libros sobre la ciudad.

El perfil de la chica en cuestión se llama Hemisferio Derecho, cuenta con más de 58.000 seguidores, y suele mostrarles pendientes artesanales. Sin embargo, esta vez la madrileña dejó a sus followers helados con el recuerdo que se llevó a su vuelta a Madrid: varias botellas de fregasuelos con olor a patios de Córdoba.

El famoso vídeo que ya acumula casi 188.000 visualizaciones y ronda los 9.000 likes, muestra su visita a supermercado de la cadena cordobesa Deza, donde se hizo con varias unidades de Fregasuelos Concentrado Terymar 'Patios de Córdoba'. El producto es una creación de IML Químicas de Puente Genil y encierra un aroma floral muy intenso que reproduce notas de azahar, jazmín y claveles entre otras variedades.

"El otro día hice un vídeo diciendo que me encantaba el olor del azahar y que aquí en Córdoba hay muchos naranjos que huelen así, súper bien. Y una chica me dijo: "Hay un fregasuelos que lo venden en los súper Deza de Córdoba de olor a patios y es espectacular. No es lo mismo. Lo sé. Pero algo es algo".

"Este es el regalo que llevamos a mi familia. Ya os diré a cuando llegue a Madrid si huele bien o no", acababa diciendo Sofía Moreno, fundadora de Hemisferio Derecho, que surge como marca en la primavera del 2021 para promocionar y compartir los distintos diseños e ideas que rondan por su cabeza.

"Gran parte de mi tiempo lo empleo en desarrollar mi creatividad, pintando, cosiendo, haciendo vídeos o fotos...y de un tiempo a esta parte, haciendo accesorios con arcilla polimérica, que me apasiona", asegura la joven en la presentación que hace en su propia web.