Los grandes éxitos de Queen sonarán a la luz de las velas en la Iglesia de la Magdalena de Córdoba

El próximo viernes 6 de octubre la Iglesia de la Magdalena será escenario, por partida doble (a las 20:15 y a las 22:00) de un nuevo Concierto Candlelight. Música en directo a la luz de las velas en uno de los lugares más mágicos de la ciudad.

La iglesia de la Magdalena fue una de las primeras en edificarse y ejerció de modelo para otras parroquias locales. En esta espectacular construcción se mezclan románico, gótico y mudéjar. La portada principal está ubicada a los pies y está presidida por un bello rosetón. Así mismo, destaca la entrada lateral derecha, decorada con punta de diamantes, y alberga el honor de ser la puerta más antigua de las iglesias de Córdoba. igualmente vistosa es su torre, del siglo XVII, que se articula en cuerpos decrecientes.

El Cuarteto Cordenza será el encargado de interpretar un espectacular Tributo a Queen. Las entradas, con precios que van de los 17 a los 32 euros, ya están a la venta.

El recital, con una duración aproximada de una hora, incluirá temas como Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen, Love of My Life, Another One Bites the Dust, I Want to Break Free, We Are the Champions, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Bycicle Race o Under Pressure, entre otros.

Y si el respetable se queda con ganas de más, el 27 de octubre se celebrará otro Concierto Candlelight también en la Iglesia de la Magdalena un Tributo a Coldplay. El horario de los pases y los precios serán los mismos. Y las entradas ya se pueden adquirir siguiendi exacta fórmula.

Los fans del grupo liderado por Cris Martin escucharán canciones tan famosas como Clocks, Don’t Panic, Speed of Sound, Trouble, Fix You, Paradise, In My Place, Adventure of a Lifetime, Hymn for a Weekend, Yellow, The Scientist y Sky Full of Stars, interpretadas por Carlos Luque al piano.