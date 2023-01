En vídeo: Los saltos de alegría del cordobés José Roldán y su equipo al convertirse en mejores panaderos del mundo

Abrazos, saltos, sonrisas y lágrimas de emoción a raudales no faltaron en el momento en que la Selección Española de Panadería Artesana se proclamó, el pasado miércoles 25 de enero, brillante vencedora del Campeonato Internacional Bread In The City, que ha tenido lugar en la localidad italiana de Rimini, en el marco de la feria SIGEP.

El equipo Espigas, dirigido magistralmente por su capitán el cordobés José Roldán con la asistencia de Jesús Sánchez, y compuesto por Daniel Flecha y Samuel Suárez, se ha llevado la victoria por delante de los anfitriones, Italia, y de China, en una exigente competición en la que han tomado parte 9 países.

Roldán, director técnico de la conocida Panadería El Brillante, ha querido compartir en sus redes con sus seguidores el vídeo en que se da a conocer al equipo vencedor del certamen y la locura se desata en el contingente español.

Igualmente, el cordobés ha querido agradecer y reconocer públicamente el apoyo de su esposa y familiares:"Me gustaría dedicar este premio a mi mujer, sin ella todo este sueño sería imposible. Quedarse con nuestras tres bebitas mientras yo viajaba a los entrenamientos tiene un mérito increíble. Gracias, eres ÚNICA. A mis papás. Ellos me han enseñado desde pequeño con ejemplo la dedicación, esfuerzo y pasión de este oficio. Dedicarte a lo que te gusta no tiene precio. A mis tres pequeñas. En los momentos malos, que también los ha habido... Su carita era mi fuerza".

No obstante, el panadero español con mejor palmarés internacional reconoce: "Han sido meses de mucho esfuerzo. Hemos trabajado con humildad, con afán de mejora de los productos hasta el último momento. La calidad humana de éste grupo no tiene precio... cuantas risas... (pichones)".

Y ha querido finalizar diciendo: "¡Viva la panadería española!"