¿Quién se esconde detrás de este terrorífico disfraz de Halloween?

Aunque Halloween ya ha pasado, las redes siguen mostrando imágenes de los incondicionales de celebrar tan terrorífica y divertida fiesta. Y los famosos no son una excepción.

Una de las cantantes cordobesas más universales se ha metido en la piel de un aterrador payaso para disfrutar de la noche de los muertos con sus familiares y amigos.

Debajo de esa peluca verde y detrás de un maquillaje, que literalmente hiela la sangre, quien se esconde no es otra que India Martínez. La artista rindió homenaje en Halloween a los payasos más espeluznantes de la historia del celuloide.

La intérprete de A ti mujer se enfundó los zapatos y el disfraz XXXL y asustó, a su paso, a más de uno con un martillo -de plástico, eso sí- de gigantescas dimensiones.

Sus secuaces en la velada de las calaveras, las brujas y las calabazas fueron su novio, Ismael Vázquez, sus hermanas y un nutrido grupo de amigos.

Con semejante look, India Martínez aprovechó para pasear por la calle sin que nadie la reconociera e incluso disfrutó de una buena fiesta llena de música, como no podía ser de otra forma, en un pub del pueblo de Dos Hermanas (Sevilla).

Y es que no hay semana que la cantante cordobesa no sea noticia, ya sea por su versatilidad para cambiar de look o porque estrena proyectos tan variados como nuevo álbum u obra de teatro.

"Por fin puedo contaros que debutaré como actriz encarnando a Lorca bajo la dirección de otro genio, Don Carlos Saura", con este mensaje dejaba sin palabras India Martínez a sus seguidores.

Últimamente, sus redes son un hervidero de buenas noticias en su carrera: colaboraciones con otros artistas, nuevos videoclips y estreno de su álbum Nuestro mundo.

Tras finalizar una gira de infarto que le ha llevado a recorrer España de punta a punta durante el verano, la cordobesa ya se ha puesto manos a la obra con el libreto de Lorca, dirigida por el genial cineasta aragonés y escrita por Natalio Grueso.

Las primeras entradas ya están a la venta y son para la representación en el Cartuja Center de Sevilla el 21 de enero. El precio oscila entre los 30 y los 55 euros.