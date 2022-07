Todas las novedades que traerá el verano en el panorama gastronómico cordobés

Las tendencias en el panorama gastronómico se ha encargado de erradica la idea de que en verano el mundo de la restauración se queda en un plácido 'stand by' en Córdoba y provincia.

En las próximas semanas una de las aperturas más esperadas de la temporada, Florida 38, en pleno centro de la capital. Con el sobrenombre de 'The place to be', este nuevo establecimiento, ubicado en la confluencia de Avenida de Cervantes y Ronda de Tejares "se inspira en el espíritu disfrutón de la gente del sur, que llega repleto de diversión y buen rollo", en palabras de sus creadores.

Sus clientes se encontrarán "con una propuesta decorativa ecléctica y elegante que busca ofrecer un concepto nuevo e innovador, en el centro de Córdoba".

La idea es que sea un punto de encuentro donde se pueda disfrutar de una buen almuerzo o cena y unas copas -con buena música- ya sea a la hora del afterwork o ya entrada la noche.

Florida 38,que tendrá un extenso horario de apertura, previsiblemente de 12:00 horas hasta la madrugada, pertenece al mismo grupo de restauración que Botanic, que se inauguró hace apenas unos días. Se trata de un edificio de dos plantas ubicado en Avda. del Brillante, 83, donde poder disfrutar de unas copas, cócteles y una propuesta gastronómica muy interesante del laureado chef Kisko García.

Botanic es la propuesta para todo el que busca una terraza en pleno corazón del Brillante, una de las zonas más exclusivas de nuestra ciudad.

Abre a partir de las 12:30 horas hasta que el cuerpo, y las ganas de comer y beber, aguante. Han querido apostar por el concepto -tan en boga- de ocio y cocina 'non stop' para que el público pueda disfrutar del aperitivo a la cena.

Sabores del mundo

Un estilo y oferta gastronómica bien diferente son los de La Tranquera, que próximamente abrirán local sólo para servicio de 'take away' y 'delivery' (Just Eat, Glovo y UbberEat) en Calle Sevilla, 13. No obstante, hay algunas banquetas con mesitas para tomar allí mismo un bocado rápido.

Se llamará La Tranquera Sólo Empanadas pero... ¡tranquilos porque en la carta no faltarán su mítica tarta de queso y la carrot cake!

Alfajores y dulce de leche Havana, vinos y cervezas argentinos completarán la carta.

Hasta Puente Genil habrá que viajar para descubrir uno de los secretos mejor guardados de la temporada: el nuevo local de Alma Ezequiel Montilla.

El propio chef anunciaba ayer en sus redes: "Felicidad y melancolía de poder contar que la semana que viene será la última semana en Poeta García Lorca".

Poco a poco, Montilla ha mostrado en sus redes algunas imágenes de la casa solariega de comienzos del siglo XX, ubicada en el Casco Histórico del pueblo, donde Alma Ezequiel Montilla tendrá su nueva sede en las próximas semanas.

El cocinero ha querido mantener buena parte de la estructura y decoración de la construcción, que mezcla lo mejor del estilo art decó con las motivos propios de la arquitectura andalusí.

Igualmente, se mantendrá fiel en la cocina a su estilo viajero, cosmopolita y ecléctico fuertemente enraizado a la tradición local y a la excelencia de las materias primas.

Oasis gastronómicos

No lejos de allí esta Restaurante El Bosque (Avda. del Brillante, 134) se ha convertido desde que abrió hace sólo unos meses en un lugar de referencia para la realización de eventos. Pero ahora no hace falta que sea una ocasión especial para degustar las especialidades de su chef, el italiano Luca Mazzarella, que ha pasado por cocinas tan exigentes como la de StreetXO o Tripea.

El Bosque alterna el lujo de sus salones con el estilo más fresco, pero igualmente elegante, de sus jardines. Un lugar ideal para dar buena cuenta de su propuesta gastronómica, que se caracteriza por elaboraciones sofisticadas, donde impera la fusión y el respeto reverencial a la materia prima, siendo las presentaciones espectaculares una constante.

Lunes, miércoles y jueves tan sólo ofrecen servicio de cenas. El domingo sólo de almuerzo. Mientras que viernes y sábados están abiertos en ambos turnos.

En este elegante barrio de la capital cordobesa, otra buena opción no sólo para comer bien sino también para huir del calor propio del verano cordobés es Hacienda Santa María (Carretera de las Ermitas, 101), del Grupo Cabezas Carmona. Si bien, en principio sólo se dedicaba a la celebración de eventos, ahora abren a la hora de la cena algunos días de la semana, por eso lo mejor es llamar para reservar.

Su equipo de cocina ha apostado por una base tradicional con toques renovados, siempre trabajando con el mejor producto como seña de identidad de la casa.