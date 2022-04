Mercado Victoria celebra su 9º aniversario

En la constante puesta a punto del Mercado Victoria ha tenido mucho que ver su gerente, Paco Mulero, que reconoce: "Desde 2015, año en que me incorporé al equipo, no he hecho más que trabajar. Y puedo decir que sin perder ni un ápice de ilusión".

Además, se muestra muy orgulloso de los hitos conseguidos hasta el momento: "El cordobés ha encontrado aquí un espacio del que disfrutar en todos los ámbitos: cultural, lúdico y gastronómico. Y lo mejor es que ejerce de embajador de excepción con los visitantes, lo que ha propiciado que seamos el segundo lugar más visitado de Córdoba después de la Mezquita-Catedral".