El chef Juanjo Ruiz lanza Be Well, los 'chupitos' de salud 'made in Córdoba'

Juanjo Ruiz y Reme Romero, de La Salmoreteca y La Casa de Manolete Bistró, acaban de lanzar, en colaboración el CSIC, la primera bebida vegetal probiótica del mercado, una innovación patentada made in Andalucía. Bajo el nombre de Be Well han desarrollado una línea compuesta por cuatro tipos de bebidas probióticas diferentes.

Los probióticos son bacterias beneficiosas que viven en el intestino y mejoran la salud general del organismo, aportando beneficios como son facilitar la digestión y la absorción de nutrientes, fortalecer el sistema inmunológico. Así mismo, inciden positivamente en la conducta humana y en el estado de ánimo.

Y es que cuando la microbiota intestinal, “esas bacterias que tenemos en el intestino”, no están en equilibrio –lo que es frecuente tras el uso de antibióticos o cuando no se tiene una alimentación saludable y equilibrada- el intestino acaba siendo poblado por bacterias malas, que no ayudan al sistema inmune y dejan al organismo susceptible a enfermedades.

Estas bebidas son una alternativa saludable a los refrescos azucarados, zumos con azúcar añadido y otras bebidas azucaradas. Están pensadas para mantener una microbiota saludable. ¡Además, vienen reforzadas con vitaminas y minerales con las que están enriquecidas!

Juanjo y Reme, y todos los científicos que han ayudado al desarrollo de la bebida, recomiendan incluirlas en una dieta variada, equilibrada y ¡hacer ejercicio!

Be Well Skin lleva manzana, pepino, jengibre y espinaca. La vitamina A y el zinc ayudan al mantenimiento de la piel en condiciones normales. Mientras que la vitamina C es clave en la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel.

Be Well Energy, hecho con piña, el coco y la fruta de la pasión son la base, además de contar con vitamina B6 y magnesio, que contribuyen al metabolismo energético normal y ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga.

Be Well Antiox es una deliciosa receta a base de manzana, frutos rojos y remolacha con vitaminas C, E y Zinc, que fomentan la protección de las células frente al daño oxidativo.

Be Well Inmunity es una receta a base de naranja, mango y zanahoria. Completan su fórmula las vitaminas A, B6, C, D y Zinc, que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario.

Una historia con mucha historia

La historia de por qué nace esta nueva marca de bebidas saludables está basada en un caso real, tras el diagnóstico de una enfermedad llamada esclerosis múltiple, con el afán de querer ayudar a otras personas, y de concienciar sobre la importancia de llevar una alimentación saludable. Por eso el lema de Be Well es que ‘lo realmente importante es ¡Qué estés bien!’

Tienes la posibilidad de impactar de forma positiva en tu salud, en una época en la que nos encontramos datos cada vez más alarmantes, apoyándonos en la Ciencia y Tecnología de los alimentos y con el apoyo del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).