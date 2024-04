La Casa del Ciprés entrega su II Premio de Fotografía

La II edición del Premio de Fotografía Casa del Ciprés ya tiene ganador y le ha hecho entrega de su galardón. La instantánea mejor valorada por el jurado del certamen ha sido A través del espejo del artista multidisciplinar Julio Falero. Una impactante deconstrucción del conocido cuadro El Pecado de Julio Romero de Torres, obra a su vez inspirada en la Venus del Espejo de Velázquez.

El premio dotado con 500 euros ha sido decidido por unanimidad del jurado, reconociendo en el artista ganador una fotografía con la que construye una nueva y diferente realidad de la obra del artista cordobés. El autor, interesado fundamentalmente en el retrato narrativo, está actualmente inmerso en el proyecto "Frontera". Es pues, un viaje personal que implica a personas por motivos migratorios, de género u otros, llevándolos a atravesar una frontera, a veces física otras imaginaria. La frontera se convierte en ese símbolo de TRANSformación vital, en esa grieta de conflicto donde habitan todos los prejuicios y limitaciones de una sociedad que da por sentado un estado de cosas.

Al acto acudieron un nutrido grupo de los participantes. El jurado tuvo a bien conceder una mención especial a la foto de Leonor Diéguez (Mujer y bastón) y una segunda mención especial de La Casa del Ciprés fue para la de José Luis Díaz Vélez, obra realizada en el patio de la casa.

De un total de 39 solicitudes de fotógrafos de Córdoba y distintos puntos de España, incluso de otros países, se escogieron a los 15 aspirantes en una selección previa.

"Lo primero que me llamó la atención de la convocatoria fue que era una deconstrucción, lo que me suponía un reto muy interesante. Romero de Torres me ha encantado siempre por su forma de tratar a la mujer, de esa forma enigmática que va más allá. Y eso entronca mucho con lo que yo estoy haciendo, el proyecto Frontera, en que hay una especie de cuestionamiento de la identidad, de un paso de un sitio a otro. Esa mujer que reta en los cuadros de Romero de Torres, en mi caso es un hombre queer. Medio hombre, medio mujer, en plena búsqueda de identidad de transformación. Y por eso me decidí a participar", explica Falero.

El artista granadino ahonda en la intrahistoria de la foto ganadora: "Me dedico a la fotografía narrativa y tuve la suerte de contar con unos cuantos modelos de ese tipo. El modelo, en este caso, no es sólo queer sino también transexual".

Y añade: "Se hizo en el salón de mi casa. Pero fue una producción muy sencilla porque lo único que quería era descontextualizarlo y centrarme en lo que es el sujeto. Que fueran mensajes muy claros. En en caso de A través del espejo, la prioridad era centrarme en la mirada del espejo hacia mí".