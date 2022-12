Borja Cámara cierra con 'Tracklist' el ciclo de exposiciones 2022 de la Galería Ostin Macho

A punto de expirar el 2022, la última de las exposiciones llega a la Galería Ostin Macho de Córdoba. Se trata de Tracklist, una lista de canciones ilustradas, del ilustrador gráfico Borja Cámara.

Se compone de una obra original en acrílico y láminas de edición limitada.

La muestra se inaugura hoy y estará abierta hasta finales de enero.

Este artista multidisciplinar ha trabajado en la revista Salvaje, el Teatro Eslava o con eventos de Cervezas Alhambra, entre otros. El cordobés habitualmente se inspira en la cultura popular y el uso del color. No obstante, su trabajo abarca el sector publicitario, musical y editorial. Su exposición “Tracklist”, es una lista de canciones ilustrada. Tracklist se compone de una obra original en acrílico y láminas de edición limitada. Existe un código QR con la lista de reproducción que hará que contemplar la exposición sea toda una experiencia acústico-visual

"Desde que empecé profesionalmente como ilustrador me he dejado llevar por los caminos que me iba encontrando y muchos de ellos me han llevado a trabajar con el mundo de la música, con artistas como O'Cristo, Mestiza o D'Donnier", asegura Cámara.

Así mismo, destaca: "Es una suerte tener espacios como Ostin Macho en nuestra ciudad, donde podemos desarrollarnos У encontrarnos artística y culturalmente, porque mi trabajo no sería nada si no lo pudiese compartir y recibir vuestra respuesta y así conectar. Creo que pasa algo parecido con la música. Esta expo va un poco de eso".

Además, el artista ha querido explicar las claves de su muestra: "He aprovechado la ocasión para experimentar con los colores, las tipografías y seguir construyendo un lenguaje propio que pueda tener tantas interpretaciones como ojos que lo vean. Baiuca, Aka Melosso o Rocío Márquez forman parte de esta lista de sonidos que me inspiran y me ayudan a seguir contando historias".