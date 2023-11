La violencia que traspasa las pantallas

Cada once minutos muere una mujer o niña a manos de su pareja íntima o algún miembro de su familia. Este es el dato con el que el Secretario General de la ONU comenzó su declaración oficial sobre el día contra la Violencia de Género. Según un informe hecho público por este organismo, después del COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo alarmantemente alta en los espacios privados, públicos y en línea, mientras que la inseguridad económica, la perturbación de los medios de subsistencia y los limitados mecanismos de protección social siguen aumentando la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la violencia.

En el ámbito de la violencia digital, Economist Intelligence Unit aportó un informe publicado por Women who Tech sobre el estado de las mujeres en la tecnología y las start ups, que recoge que el 38% de las mujeres han tenido experiencias personales de violencia en línea y el 85% de las mujeres que pasan tiempo en línea han sido testigos de violencia digital contra otras mujeres. A esto habría que añadirle, según datos de la ONU, que el 44% de las mujeres fundadoras de empresas del sector tecnológico habían experimentado algún tipo de acoso en el trabajo, de las cuales el 41% era de carácter sexual.

Pero también se empieza a poner sobre la mesa la creciente oposición a la igualdad de género que se manifiesta a través de la “normalización” de la violencia e incluso el rechazo al reconocimiento de la violencia de pareja. Es en este escenario en el que aparecen nuevas investigaciones y estudios que pretenden arrojar luz sobre las razones que podrían explicar esta discrepancia entre los mensajes que se emiten sobre la violencia de género y su erradicación y la realidad.

La violencia de género tiene un importante componente sociocultural, lo que la convierte en una violencia estructural que requiere de un cambio en las propias normas y valores que determinan el orden social establecido, donde los jóvenes y preadolescentes también tienen un papel fundamental. Los datos que se trasladan en un informe elaborado por la Fundación FAD Juventud hablan de que si bien los jóvenes muestran un amplio rechazo frente a la violencia contra las mujeres, la asocian a los tipos más extremos o graves como las agresiones sexuales mientras que las violencias más cotidianas se normalizan y no se consideran tan importantes.

Un estudio de la Universidad de Navarra arroja un poco de luz en este sentido al afirmar que “la juventud habla del amor verdadero, inmutable, del amor romántico, en el que la entrega es total, sin condiciones. Se ve la entrega como algo incondicional, eso conduce al control, por una parte, y a la sumisión, por otra”. De ahí que con las nuevas tecnologías el control puede ser exacerbado y llegar hasta límites insospechados como controlar el correo electrónico y el historial del ordenador, el whatsapp e incluso ver los itinerarios que han seguido a través del GPS.

Esta misma investigación refleja que cada vez con más frecuencia desde los centros educativos están percibiendo cómo hay chicos que piden las claves de acceso a los perfiles sociales de sus parejas como muestra de amor y de confianza –“si no hicieras nada malo, no te importaría dármela”– y ellas no defienden su privacidad argumentando que no tienen nada que ocultar.

Ahora bien, el dato no deja lugar a dudas: las adolescentes que solicitan ayuda a la Fundación ANAR por Violencia de género lo hacen en la fase de noviazgo (57%). El INE por su parte refleja que el 32,6% de los agresores tienen 18 años o más, lo que supone un mayor riesgo de conductas violentas en la etapa adulta.

Debido a la importancia que juegan las redes sociales y el entorno digital en la preadolescencia y la juventud, este acoso se traslada a los móviles como así se desprende del estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid que recogía que el 42,6% de las preadolescentes y adolescentes perciben un nivel alto y muy alto de violencia de género en el entorno digital. Y esto se debe a que incluso en este nuevo escenario se siguen perpetuando los estereotipos de género y se discrimina en las redes sociales a aquellas adolescentes que no cumplen con el rol asignado socialmente. Uno de los rasgos más dañinos de esta violencia de género en el entorno digital es que el ciberacoso es vivido con miedo en tanto las posibilidades ilimitadas de distribución de la información características de Internet y las redes sociales son vistas como una gran amenaza para las víctimas al mismo tiempo que se percibe una falta de control sobre el material publicado on line por parte del acosador. El informe elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género concluye que “las jóvenes objeto de ciberacoso no solamente corren el grave riesgo de sufrir efectos psicológicos o sociales, sino que este tipo de delito también limita su incorporación al mucho digital y, por ende, a un ámbito ‘natural’ para los jóvenes, dado que son nativos digitales”.

Desde la universidad madrileña concluyen que en este contexto se hace necesario un liderazgo de las adolescentes en el entorno digital para la erradicación de la violencia de género, así como garantizar su seguridad y protección mediante la colaboración con actuaciones colectivas.

La Fundación ANAR apuesta por el tratamiento psicológico del agresor ya que debido al momento de desarrollo en el que se encuentra, es posible revertir esas actitudes machistas y violentas con el objetivo de evitar que siga replicando conductas violentas durante la etapa adulta, lo que supondría un descenso en el número de víctimas en el futuro.