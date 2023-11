El reto de la nueva masculinidad

Los últimos cambios sociales y laborales no siempre han llevado aparejados cambios estructurales y es en esta desconexión en la que se encuentra el concepto de masculinidad y los roles de género. Analizar la situación actual en la que se sitúa y ser consciente de cuáles son los pilares que los sustentan es imprescindible para poder entender mejor las razones que explican por qué los jóvenes están de acuerdo con afirmaciones que tienden a normalizar o a invisibilizar la violencia de género en el sentido de que es un fenómeno inevitable, que es un invento ideológico inexistente o que no es algo problemático si es de baja intensidad. Según el Barómetro Juventud y Género de 2023 publicado recientemente por la Fundación FAD Juventud hay un 23,1% de chicos jóvenes que cree que la violencia de género “no existe o es un invento ideológico”. En 2019 esta afirmación era secundada por un 12% de los chicos.

Este mismo barómetro arroja las siguientes cifras: “El 46% del total de jóvenes cree que es igual de problemática la violencia de las mujeres hacia los hombres; el 44% que los hombres están desprotegidos ante las denuncias falsas y el 37% que se ha perdido la presunción de inocencia para los hombres”. A la luz de estos datos, FAD vuelve a poner sobre la mesa lo que ya iniciara años antes con su informe sobre masculinidades -La caja de las masculinidades: Múltiples análisis sobre el sentir feminista y las masculinidades en España (Álvarez- Benavides & Toscano, 2021) y a nivel internacional (Banet-Weiser & Miltner, 2016) han identificado la articulación de una corriente de pensamiento antifeminista y reaccionaria global ante los avances en igualdad que tiene consecuencias directas sobre el modo en el que se conciben las masculinidades y la violencia sexual”.

En aquel informe sobre masculinidades, cuyas conclusiones se vuelven a compartir en este barómetro, se señala que “los cambios en el sistema tradicional de género suponen para muchos hombres asumir una situación de desestabilidad a la hora de encarnar su masculinidad y, frente a esta situación de incertidumbre, los modelos de la masculinidad hegemónica tradicional se vuelven un punto de anclaje”.

De ahí que se comience a hablar de masculinidades emergentes, como hombres que desean librarse el coste de la masculinidad pero no de sus privilegios; los que, dependiendo del contexto, adoptan bien el rol machista o el igualitario; quienes no rechazan el feminismo, pero no ceden privilegios; quienes rechazan públicamente la violencia de género pero no asumen responsabilidades en la desarticulación del patriarcado; quienes asumen un rol de víctima; sin olvidar a quienes muestran una mayor libertad estética pero no realizan un ejercicio crítico sobre las desigualdades; o los que regresan a las masculinidades hegemónicas, que impugnan la igualdad y se declaran abiertamente machistas y combativos con los derechos de las mujeres en tanto ven amenazados sus privilegios.