Coronavirus en el mundo: Italia supera en fallecidos a China, la ONU teme "millones de muertos", EEUU sube el nivel de alerta

China ha logrado detener los contagios locales, aunque siguen en aumento los casos reimportados de coronavirus, mientras Italia ha superado a ese país asiático en el número de fallecidos.

Las muertes en Italia por Covid-19 ascendieron este jueves a 3.405, 427 más que el miércoles, con lo que el país se convierte en el primero del mundo por número de víctimas mortales, por delante de China, donde se han producido 3.245 fallecimientos.

El número de casos positivos es actualmente de 33.190 en Italia, mientras que ya han sido dados de alta 4.440 personas, según el último balance ofrecido en rueda de prensa por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli. La situación sigue siendo especialmente dramática en Lombardía (2.168 fallecidos y casi 20.000 positivos) y en especial Bérgamo, donde ha causado impacto mundial la imagen de una caravana de camiones militares trasladando féretros. También se está disparando la epidemia en Emilia Romaña, con 5.214 casos positivos y 531 fallecidos.

Las personas ingresadas con síntomas en el país son 15.757 respecto a las 14.363 de este miércoles, mientras que las personas en cuidados intensivos son 2.498, respecto a las 2.257 de un día antes. Se quiso dar un mensaje positivo al destacar que hay 300 niños con coronavirus, pero "no hay víctimas ni casos graves".

Lo que está convirtiéndose en un problema es la falta de camas en intensivos y la falta de personal, además de los muchos médicos que se están contagiando e incluso muriendo, hoy otros tres médicos murieron en Lombardía, lo que eleva el número total de muertes a 13.

Tanto el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, como otros representantes pidieron un endurecimiento de las prohibiciones, en particular la de practicar deportes. Fontana incluso pidió la intervención del Ejercito para contener la salida de las personas de sus casas que sigue siendo demasiada.

"Las medidas no son lo suficientemente rígidas"

Los expertos llegados desde China a Lombardía para ayudar explicaron que "las medidas no son lo suficientemente rígidas" y es necesario "aumentar las medidas de cuarentena". "Todas las actividades económicas deben detenerse, todos deben quedarse en casa, todos deben hacer su contribución", dijo el vicepresidente de la Cruz Roja china, Sun Shuopeng, sorprendido al ver a tantas personas en las calles milanesas. "Aquí no hay medidas lo suficientemente estrictas , hay personas en la calle, el transporte público funciona, hay personas en hoteles, no se ponen las máscaras".

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, consideró "inevitable" prolongar el bloqueo del país, el cierre de tiendas y de escuelas.

La ONU advierte de que habrá millones de muertos si se deja avanzar al coronavirus

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió este jueves a todo el mundo a frenar el coronavirus y advirtió de que si se permite su propagación, especialmente en las regiones más vulnerables, morirán "millones de personas". "Se ha demostrado que el virus se puede contener. Tiene que contenerse", insistió.

El jefe de Naciones Unidas reclamó a todos los gobiernos medidas coordinadas a escala global. "Las actuales respuestas a nivel nacional no van a responder a la escala global y a la complejidad de la crisis", tanto en el aspecto sanitario como en el económico, dijo el diplomático portugués. "Los países más pobres y los más vulnerables, especialmente las mujeres, van a ser los más afectados", recalcó.

Según Guterres, la emergencia no tiene precedentes y el mundo debe prepararse para una "recesión global", quizá de "dimensiones récord". Pero por encima de todo, subrayó, ésta es "una crisis humana que requiere solidaridad". "Nuestra familia humana está abrumada y el tejido social se está rompiendo. La gente está sufriendo, enferma y asustada".

Guterres pidió a los Gobiernos multiplicar rápidamente el gasto sanitario para actuar de la forma más urgente, expandiendo el número de pruebas, ampliando instalaciones médicas, apoyando a los trabajadores sanitarios y garantizando los suministros necesarios. En el ámbito económico, el secretario general de la ONU subrayó la necesidad de recordar las "lecciones aprendidas" de la crisis financiera de 2008 y de invertir en servicios públicos clave.

China detiene los contagios a nivel local

Mientras, China alcanzó por primera vez desde el comienzo de la pandemia el crecimiento cero en nuevos contagios locales, incluso en el epicentro de Wuhan, aunque los casos procedentes del exterior continuaron en aumento, con 34 infectados detectados en las últimas 24 horas. La mayoría son viajeros del Reino Unido y de España y 21 se han registrado en Pekín. Por ello, en Pekín se han extremado las medidas de cuarentena para todos los viajeros que lleguen a la ciudad, chinos o extranjeros, y que deben someterse a una cuarentena obligatoria en hoteles designados.

Este jueves se anunciaron ocho nuevas muertes en China, todas ellas en la provincia de Hubei. China ha registrado hasta ahora 80.928 casos de coronavirus, de los que 3.245 han muerto, mientras que 70.420 personas han sido dadas de alta.

La tasa de mortalidad en Wuhan, menor de lo temido

Otra noticia positiva es que la tasa de mortalidad de la Covid-19 en Wuhan alcanzó el 1,4% hasta febrero, una cifra "sustancialmente más baja" de lo estimado hasta ahora, según un artículo publicado en Nature Medicine. El estudio, liderado por el investigador Joseph Wu de la Universidad de Hong Kong, indica que las probabilidades de morir de Covid-19 era 5,1 veces mayor entre los mayores de 59 años y que el riesgo de infección aumentaba con la edad.

Y otra buena noticia que llega desde China: ha bajado drásticamente la contaminación.

Sin vacuna hasta dentro de 12 o 18 meses

La industria farmacéutica estima que una vacuna contra el coronavirus, en la que numerosas compañías están trabajando simultáneamente en distintas partes del mundo, no podrá ser desarrollada y comercializada antes de doce a dieciocho meses. El presidente de la Federación Internacional de Asociaciones y Productores Farmacéuticos (IFPMA, en sus siglas en inglés), Thomas Cueni, aseguró que nunca antes se había visto un esfuerzo tan grande”, pero recordó que se "empieza de cero".

David Loew, de Sanofi Pasteur, David Loew, explicó que "hay una candidata en la fase uno del ensayo clínico y varias otras cerca de ese punto. Podemos intentar ir muy rápido, trabajar con las autoridades reguladoras para reducir los plazos, pero no podemos sacrificar los requisitos de seguridad y eficacia porque las vacunas deben inyectarse a gente sana". Nuestra estimación es que llevará de 12 a 18 meses mínimo, concluyó.

La OMS apela a la solidaridad mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apelado a la solidaridad mundial: “Estamos frente a un enemigo común. Mantengamos la solidaridad. Es un enemigo invisible que atenta contra la humanidad", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Según los datos de este jueves, el coronavirus ha causado ya más de 207.000 contagios y más de 8.600 muertes.

Ghebreyesus ha dicho, por otra parte: "Hemos identificado a los productores que tienen una capacidad elevada, estamos finalizando las especificaciones y coordinando los envíos, de modo que podemos volver a llenar nuestro almacén de material de protección para enviarlo al que más lo necesite".

La UE crea una reserva común de equipamiento médico

A nivel europeo, la Comisión Europa anunció este jueves una reserva estratégica de equipamiento médico para prevenir y tratar el coronavirus, de modo que se puedan dirigir suministros a los países de la Unión Europea con mayores necesidades. La nueva reserva tendrá un valor inicial de 50 millones de euros, de los que el 90% será financiado por la Unión Europea y el 10% por los Estados miembros, pero no hay estimación del volumen total de suministros que se alcanzará.

Industrias al servicio de la lucha contra el coronavirus

Como en tiempos de guerra, varias industrias están ofreciendo su capacidad para luchar contra el coronavirus. La industria de la moda en España hará mascarillas, la del automóvil en EEUU material sanitario y varias empresas de productos químicos de bebidas alcohólicas se dedicarán a los desinfectantes. En Madrid, algunos hoteles se están convirtiendo en centros de salud para los enfermos.

Medidas drásticas en cada vez más países

Los países están tomando medidas cada vez más draconianas. En Rumanía se podrá castigar con 15 años de cárcel a quienes causen muerte por Covid-19 por negligencia y a cinco años a quienes oculten que son contagiosos

Chile ha aislado la isla de Pascua, Austria el Tirol y las turísticos Baleares ya sólo mantiene una conexión aérea con el continente. Francia va a cerrar playas y parques (10.995 contagiados y 372 fallecidos, 108 más que el miércoles) y Baviera se está planteando imponer el toque de queda; en ambos casos se trata de respuestas a la indisciplina de los ciudadanos.

El virus paraliza las negociaciones del Brexit

La epidemia ha acabado por paralizar las negociaciones del Brexit, cuyo máximo negociador por parte de la UE, Michel Barnier, ha dado positivo en las pruebas de coronavirus.

Je tiens à vous informer que j'ai été testé positif #COVID19. Je vais bien, le moral est bon. Je suis naturellement toutes les instructions, tout comme mon équipe. Mon message à tous ceux qui sont touchés ou actuellement isolés: nous nous en sortirons ensemble !. #chacunpourtous pic.twitter.com/NxMCjfseSb — Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020

Entre los que se suman a la lista de personalidades contagiadas está también el príncipe Alberto II de Mónaco.

EEUU pide no viajar al exterior y el retorno de quienes estén en extranjero

Estados Unidos pidió este jueves a sus ciudadanos que eviten los viajes internacionales debido a la pandemia y urgió a quienes estén en el extranjero que vuelvan "de inmediato", señaló el Departamento de Estado en un comunicado, en el que emitió una alerta de viaje de nivel 4. Ese el nivel más alto de las alertas que EEUU suele publicar para informar a sus ciudadanos de la seguridad de los países a los que tienen pensado desplazarse.

Los servicios consulares aconsejan no viajar debido a "la gran probabilidad de riesgos que suponen para la vida". "Muchos países están experimentando brotes de Covid-19 e implementando restricciones de viaje y cuarentenas obligatorias, cerrando fronteras y prohibiendo la entrada de no ciudadanos con poca anticipación", indicó el Departamento de Estado

La nota recordó que el pasado 14 de marzo se ordenó la salida del personal diplomático y sus familias de los puestos donde se haya determinado que corren un "mayor riesgo" si están expuestos a la Covid-19.

Brasil registra 7 muertes y 621 casos confirmados

Brasil ha registrado hasta este jueves siete muertos por coronavirus, todos ellos mayores de 60 años, mientras que el número casos de confirmados saltó un 45% en un solo día, hasta los 621, según el último balance del Ministerio de Salud.

El ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, aseguró que debe haber "muchos casos" más en el país que ni siquiera se han realizado las pruebas para detectar el virus. "Solo estamos viendo la punta del iceberg", expresó en una rueda de prensa en Brasilia.

Brasil, el país de Latinoamérica más afectado por la pandemia y cuya población ronda los 210 millones de personas, viene adoptando medidas de forma lenta para contener la propagación.