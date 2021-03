El alcalde de Córdoba realza la figura de la Virgen de los Dolores y sus tres siglos de devoción

La Fundación Cajasol ha acogido este jueves la conferencia Nuestra Señora de los Dolores. Tres siglos de devoción (1719-2019), a cargo de José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de honor del Círculo Cultural Averroes, organizador de este evento que ha contado con medidas de restricción y un aforo limitado.

José María Bellido quiso arrancar su conferencia con el momento actual que vive Córdoba con la pandemia del coronavirus, lo que impidió que esta conferencia no se pudiera celebrar el año pasado. "Todos sabemos que ésta no es la fecha para hablar de los 300 años de la hechura de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. El aniversario arrancó en 2019 y tenía previsto concluir en 2020, aproximadamente en estas fechas, pero llegó el coronavirus y todo quedó paralizado, porque todos nos quedamos en casa", así ha arrancado su disertación el alcalde de Córdoba.

Con palabras de agradecimiento al Círculo Cultural Averroes ha seguido José María Bellido, que ha explicado que "recibí la invitación para estar hoy aquí con el pudor de quien no sabe si va a estar a la altura de todo lo que significa esta cofradía y la Virgen de los Dolores. El reto es menudo. Sé bien la responsabilidad que esto supone en una ciudad que tiene en la titular de esta cofradía a uno de sus símbolos más queridos".

Con la figura de la Virgen de los Dolores como eje central, el alcalde de la ciudad, hermano de la hermandad de los Dolores, de la Buena Muerte, de la Agonía y de Pasión, también ha recordado una anécdota: "En el Partido Popular tenemos la costumbre en cada jornada de elecciones de visitar a la Virgen de los Dolores, muy temprano y de forma privada, José Antonio Nieto, Salvador Fuentes y yo. A ella nos encomendamos para que las urnas nos deparen un buen resultado".

Y así sucedió en 2019: "En aquellas elecciones yo era el cabeza de lista por primera vez y la mezcla de ilusión y de responsabilidad por el giro que podía dar mi carrera política me hacía ver que tenía mucho en juego. José María (el hermano mayor) me pidió que le siguiera, abrió la puerta del convento y por el patio, el pasillo y la sacristía me llevó al camarín de la Virgen. Era la primera vez que estaba allí y, como comprenderéis, me sentía totalmente afortunado por encontrar algo que no esperaba. Me puso bajo el manto de la Virgen y en aquel momento vi con claridad que las elecciones las teníamos ganadas".

Siguiendo con su alocución, José María Bellido ha expuesto que "hablar de los 300 años de devoción en Córdoba a Nuestra Señora de los Dolores, es de los aniversarios que da gusto celebrar, no sólo porque es una cifra tan redonda como rotunda, sino porque hablamos de tres siglos que se han desarrollado de forma ascendente y que están cuajados de frutos". Así, ha hecho una mirada de Córdoba en estos 300 años, donde la ciudad no es la misma y ha evolucionado: "Hace tres siglos, había unas 50.000 almas que vivían dentro de unas murallas que se conservaban en todo su perímetro y hoy son unas 325.000 personas las que habitan en una superficie de 2.600 hectáreas".

A pesar de esta evolución lo que no ha cambiado ha sido la Virgen de los Dolores, que "sigue en su altar de San Jacinto, cada mañana recibe la primera luz del día que entra en su camarín, recibe multitudes cada Viernes de Dolores y no falta a su cita con los cordobeses cada Semana Santa". "Este aniversario es el de muchas cosas, pero yo lo entiendo como el de una fidelidad del pueblo de Córdoba a la Virgen de los Dolores que se ha cimentado en su principal patrimonio, que no es otro que el de sus devotos", ha relatado José María Bellido, que hizo un guiño a Julio Romero de Torres, a Pablo García Baena y a Ginés Liébana durante su disertación sobre la Señora de Córdoba, donde "su silueta resume su esencia".

Como también lo hizo sobre "la llegada de la base logística del Ejército de Tierra" porque "es la oportunidad para que Córdoba salga de esa tristeza improductiva en la que estaba sumida desde hacía un tiempo y por la que comenzaba a dudar hasta de sí misma", ha apuntado José María Bellido, que no ha dejado pasar esta oportunidad para hablar de los cofrades y su gran labor social.

Para cerrar este acto, el alcalde de la ciudad ha apuntado que "en los tres siglos de devoción a la Virgen de los Dolores, tanto la hermandad como sus devotos han sabido latir al mismo ritmo de la ciudad, algo que no es fácil de lograr. Nosotros celebramos este aniversario y somos los que dejamos atrás los primeros trescientos años y por esto somos los que tenemos por delante los siguientes trescientos, que es toda una historia por escribir. Ahí está nuestra responsabilidad, tanto como cordobeses como por hermanos de los Dolores. El futuro nos espera y pese a las dificultades que nos deje la pandemia tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos para salir adelante, para hacer una ciudad mejor, en la que los cordobeses tengan las mejores condiciones de vida. Y todo ello lo vamos a conseguir con nuestro trabajo y la ayuda de la Virgen de los Dolores".