“Me he inspirado en la Semana Santa de Córdoba que tenemos todos en nuestros corazones”

Manuel Santos Gómez realizará este sábado el Pregón de la Juventud en la iglesia de San Pablo (13:00), cita organizada por la Agrupación de Cofradías. Nacido en Granada pero criado en Córdoba, a sus 24 años es hermano desde hace ocho de la hermandad de la Esperanza, de la que es presidente de su grupo joven, y de la hermandad del Socorro. Aunque su fervor cofrade nace en la hermandad de la Soledad de Guadix, ciudad de la que es su madre: "Fueron mis inicios en las cofradías", ha contado a el Día. Además, ha explicado se ha inspirado para este pregón "en la Semana Santa que tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente y en nuestros corazones".

-¿Cómo recibió la noticia de que iba a ser el pregonero de la juventud?

-Cuando recibo la noticia es a finales de 2019. La elección compete a los vocales de juventud, comentan posibles candidatos y se queda una terna final. Me propusieron para 2019 pero preferí no hacerlo, pero en 2020 me volvieron a presentar y la Agrupación me eligió para ese año. Cuando lo suspendieron, mucha gente comentaba que me elegirían para 2021 pero no se sabía porque en muchos lugares estaban quitando los pregones. Lo recibí con ilusión, ganas y es un privilegio que recibes de la Agrupación para poder hablar, no sólo de ti, de lo que sientes hacia la Semana Santa e invitar a todos los jóvenes a vivirla.

-¿Fue un duro golpe el hecho de no realizar el pregón en 2020?

-Cuando empezó el tema del coronavirus, mi padre, que es médico, ya me avisó de que iba a estar complicada la cosa en Semana Santa. Conforme iban aumentando los casos, lo vi complicado y fue un poco jarro de agua fría porque el pregón, al que le doy toques hasta última hora, lo había dejado cerrado la misma semana que me lo suspendieron dos días antes de estar todos encerrados en casa. No pasa nada porque estaba la situación sanitaria por encima de todas las cosas.

-¿Ha cambiado mucho ese pregón al que va a realizar este sábado?

-El pregón tiene que cambiar porque es fruto de un momento determinado y de unas circunstancias determinadas. Cada año tiene sus cosas, pero el pregón bebe del de 2020 porque es una invitación a vivir una Semana Santa en nuestro interior, donde los Domingo de Ramos siempre son celestes, donde cuando salimos siempre es el día más bonito del año, aunque llueva o pasen mil cosas. Hay cosas que no cambian por la devoción por los titulares o el cariño por determinadas imágenes devocionales de Córdoba, pero está reescrito en partes. Además, voy incluyendo nuevas partes en referencia a la situación sanitaria y por vivir una Semana Santa de forma diferente. He intentado, sin citarlo porque los cofrades entienden una Semana Santa con las cofradías en la calle, minimizar el folclore o la salida penitencial pero sin suprimirlo. Un Domingo de Ramos por la mañana siempre está San Lorenzo ahí, los niños, las palmas….

-¿Qué significa San Pablo este sábado a las 13:00?

-Significa que puedo dar el pregón al fin. Tengo muchos amigos que quieren escuchar el pregón y por eso San Pablo es grande. Hay que adaptarse a las medidas, pero el pregón tiene ese punto donde tú te expresas, tienes que transmitir sensaciones y eso de forma online no es lo mismo que de manera presencial. Me alegro que sea así, a pesar de los aforos limitados y medidas, y que se pueda hacer lo más parecido a un año normal.

-¿En qué se ha inspirado para este pregón?

-Me he inspirado en la Semana Santa que tenemos todos en nuestro cabeza, en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada día que voy relatando de la Semana Santa, es la manera de cómo entiendo yo cada uno de esos días. Caigo en el tópico, pero desde mi punto de vista y dándole una vuelta. También en las devociones que tengas, las imágenes que me generan más entusiasmo en la calle o visito en sus capillas. El pregón es muy personal, pero comparte algo que vivimos todos los cofrades porque no es una historia propia. Cualquier pregón es subjetivo, pero a cada día le doy mi propia visión".

-¿De dónde sale tanto fervor cofrade?

-Esto es una cosa desde pequeño, que tenemos ese bicho dentro y esa especial inclinación por las cofradías. Siempre me llamaba la atención, y recuerdo de estar pendiente de todos los dvds que salían en los periódicos locales. Y cuando llegaba la Semana Santa, que mis padres me llevasen, aunque me frustraba a veces porque no eran cofrades. Desde chico lo he ido madurando, y cuando entras en la hermandad, todo se fortalece.

-¿Qué significa la hermandad de la Esperanza?

-Significa donde he crecido como cofrade, donde he aprendido, donde he hecho amigos que transciende de las cofradías, donde he conocido personas de las más importantes de mi vida y donde están el Señor y sobre todo la Virgen, con la que tuve un flechazo, que me miraron y me dijeron que tenía que estar allí hasta que ellos quieran.

-¿Cómo se encuentra antes del pregón? ¿Hay nervios, entusiasmo o un poco de todo?

-"Hay un poco de todo. No estoy demasiado nervioso. Los nervios llegarán ese día. Estoy contento y tengo ganas de compartirlo con la gente que estará allí. Estoy ensayando y con ganas que, después de dos años, estemos ya a punto de darlo.

-¿Qué espera de esta Semana Santa atípica y especial, pero diferente a la 2020?

-Esta Semana Santa va a ser atípica. No sé si será la última Semana Santa así, esperemos que sí, pero no lo tengo tan claro. Va a ser una invitación a vivir una Semana Santa diferente. Igual que para los cofrades tiene una importancia ver las cofradías en la calle, pero los cofrades no dejamos de ser cristianos y sobre eso están los misterios que se celebran con la pasión, muerte y resurrección. No podemos estar entristecidos porque se van a descubrir otras cosas. Cuando seamos mayores, nos acordaremos de esta Semana Santa, como también la del año pasado. Este año vamos a tener el calor de los hermanos, algo que no tuvimos el año pasado. Por eso, todos nos quedamos con esta Semana Santa en vez de la anterior.