Los vecinos exigen claridad a la Junta en el proyecto del nuevo centro de salud

Los vecinos de Villanueva de Córdoba pidieron ayer a los responsables de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que "no jueguen más a la confusión constante y que acometan sus responsabilidades sin engañar más a los jarotes" en la construcción del nuevo centro de salud que necesita la localidad. En una concentración ante la actual infraestructura sanitaria, a la que acudieron unas 250 personas, el portavoz del equipo de gobierno, Gabriel Duque, leyó un manifiesto en el que exigió "un centro de salud digno y acorde con las necesidades de nuestro municipio" y comunicó que se ha convocado un pleno extraordinario para el próximo martes para la aprobación de la cesión del terreno a la administración autonómica.

La alcaldesa, Dolores Sánchez, llevó a la concentración documentación sobre el proceso para ponerla a disposición de todos aquellos ciudadanos que quisieran consultarla. A este acto reivindicativo acudieron el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, y el concejal del Ayuntamiento de Dos Torres Carlos Moreno para respaldar al equipo de gobierno del Consistorio jarote.

La alcaldesa pone los documentos que posee a disposición de los ciudadanos

El manifiesto que leyó Duque recordó que "llevamos años demandando la construcción de un nuevo espacio sanitario sin que se nos escuche, sin que haya una respuesta concreta por parte de la administración competente, en este caso, la Junta de Andalucía". Desde el Ayuntamiento "hemos intensificado nuestra presión y la demanda de información sobre el proyecto en el último año sin obtener ningún tipo de información", agregaron.

Así, la alcaldesa explicó a través del manifiesto que el pasado 6 de junio, después de que el Ayuntamiento notificara que los terrenos ya estaban dispuestos para la construcción del centro de salud y "después de que se les haya insistido en que ya está más que decidido que el solar para la nueva instalación es este que tengo a mi espalda, nos dijeron que cuando hubiera noticias ya nos avisarían, y así ha sido desde que llegué a la Alcaldía en 2015". Por eso, aseveró que "mienten cuando dicen que el Ayuntamiento no les ha dejado claro que tenemos el espacio definido, mienten y aquí tengo varios documentos que así lo atestiguan y que están a disposición de todos ustedes".

La convocatoria de esta protesta se decidió después de que el pasado 2 de julio la consejera de Salud, Marina Álvarez, "nos dijera en su visita al Área Sanitaria Norte que no tenía constancia de que ya tuviéramos los terrenos" para la nueva infraestructura sanitaria. "En ese momento pensamos que debíamos pasar a la acción porque no se puede tener tanta falta de consideración hacia los vecinos y las vecinas de Villanueva de Córdoba y hacia su Ayuntamiento. No se puede mentir de ese modo tan descarado cuando conocen nuestra demanda constante de información sobre el proceso de definición de la nueva infraestructura", aseveró.

Así, apuntó que "tal falsedad se ha demostrado porque han quedado en evidencia" ya que fue anunciar esta concentración "y se pusieron manos a la obra". En esa línea, la alcaldesa señaló que "la delegada declaró en una nota de prensa que nos habían mandado una carta en la que nos instaban a seguir el procedimiento de cesión de este solar, que comienza con una sencilla aprobación en el Pleno", sin embargo esa misiva llegó justo ayer.

El texto puso de manifiesto que los vecinos necesitan un centro de salud con una sala de urgencias independiente de la sala de curas, que la sala de rehabilitación se ubique en el mismo edificio del centro de salud o que los ascensores y pasillos se adecuen a la normativa, entre otros aspectos.