Unos 300 vecinos exigen en Sevilla que se aplique la Ley de Dependencia

La Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes ha reunido a más de 300 personas en una movilización ciudadana de vecinos de Los Pedroches que ha recorrido las calles del centro de Sevilla desde La Campana hasta el Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz. La principal demanda y motivo de esta manifestación es pedir a la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos en materia de dependencia y que amplíe su apoyo a las personas mayores, cuya situación, en muchos casos, es dramática en zonas como Los Pedroches debido al envejecimiento de la población, a la falta de ayudas y a la lentitud de la administración autonómica a la hora de realizar valoraciones y atender las demandas de estas personas y de sus familias.

La portavoz de la Plataforma, María José Vázquez, ha incidido en la situación complicada que tienen muchas familias porque la administración autonómica "no cumple sus compromisos". Tras la marcha, que ha discurrido sin incidentes pese a que se ha tenido que cortar el tráfico en la avenida de la Constitución, se ha leído un manifiesto en el que se resumen las principales demandas. Así, los objetivos que ha marcado esta entidad se centran en la necesidad de aumentar las plazas concertadas hasta el 80% de las disponibles para que no se tengan que hacer cuantiosas aportaciones por parte de mayores que tienen pensiones que rara vez sobrepasan los 600 euros, que se agilicen las valoraciones y la concesión de las ayudas a domicilio que están en espera en menos de un mes, que no se separe a los matrimonios de personas mayores, como ha ocurrido en varios casos este mismo año, que se hagan efectivas las ayudas económicas vinculada a los servicios que se reciben y, sobre todo, que las tramitaciones se agilicen para evitar situaciones que, según Vázquez, son dramáticas. La comarca de Los Pedroches tiene una elevada tasa de población envejecida, por ello, solventar estos problemas es vital para este territorio.

"Esperamos que la acción de protesta tenga eco en la Junta y antes de final de año podamos agradecer las medidas tomadas, pues de lo contrario es evidente que la de hoy no será la última manifestación", ha señalado la portavoz, quien ha agradecido la colaboración de las instituciones, ayuntamientos, asociaciones y de las personas comprometidas a título individual con esta causa. Vázquez ha agradecido igualmente la labor de la Policía Local de Sevilla.