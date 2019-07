Las vaquillas recorren El Viso por Santa Ana

Tradición, vaquillas y festividad. Los vecinos de El Viso esperan todo un año hasta su fecha más destacada, el día de la patrona. Con la Feria y Fiestas en honor a Santa Ana –del 25 al 30 de julio–, los viseños se visten de gala y salen a la calle desde temprano para recibir a la patrona. No obstante, es recomendable vestir cómodo si no quieres que te pille alguna de las 58 vaquillas con las que cuentan este año los tradicionales encierros de las grandes fiestas viseñas.

Este año, un total de 58 reses procedentes de una ganadería onubense, realizan el tradicional recorrido por las calles del municipio hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde se ha instalado una plaza de toros portátil, que guarda un detalle muy particular. Esta plaza recibe el nombre del conocido torero, natural de El Viso, Fermín Muñoz González, apodado Corchaíto. y se ha fabricado desde un taller de empleo de la mano de 20 mujeres.

Como marca la tradición, el 26 de julio se hace la primera suelta de reses. Este año “no ha presentado ningún incidente y todo ha transcurrido con normalidad y disfrute”, según reseña el alcalde de El Viso, Juan Díaz.

Ser valiente es importante, pero no hay que confiarse para superar el recorrido. “Siempre hay que tener un plus de cuidado durante todo el recorrido”, recomienda Díaz, sobre todo porque “las reses presentan un tamaño importante y tienen de ocho a once años”. No obstante, “la seguridad de las fiestas está muy cuidada”, asegura.

El cuidado de los animales no lo es menos, “cada animal se encuentra en un espacio reservado e individual”, indica. Tampoco faltan los veterinarios para cumplir con su deber.

Al desfile procesional, por otra parte, no ha faltado nadie, “es un día muy especial para todos, es el día de nuestra patrona”, destaca el primer edil. Además, cuenta que “miles de personas, desde por la mañana, han vivido el amanecer con la salida nuestra patrona”.

La población “casi se duplica durante estos días”, indica Díaz. No sólo los vecinos de la comarca del Valle de los Pedroches se acercan para disfrutar de las queridas vaquillas. El alcalde comenta que “llegan de otras provincias de Andalucía y de todo el territorio nacional, incluso de otros países”.

Días de convivencia y reencuentros. Las familias y amigos toman las calles para disfrutar de la gran cita, sin embargo, Díaz cuenta que son también días emotivos porque “muchos vecinos que tuvieron que inmigrar fuera de España en los años 60, ahora regresan a su tierra, donde nacieron, para reunirse con sus familiares y antiguos conocidos”.

No obstante, los encierros no han acabado. Esta localidad del Valle de los Pedroches tiene preparada la salida de dos toros, hoy a las 13:00. Mañana domingo, otro encierro pone fin a la primera semana festiva.

Otro factor clave que juega este año a favor de la patrona es la temperatura. Como explica Díaz, “la temperatura ha bajado este fin de semana, lo que propicia el ambiente en las calles”, además, “los animales también agradecen que haga más fresco”.

La agenda estival continua. Unos 200.000 euros se han destinado este año para la feria. Los esperados encierros son la seña de identidad, sin embargo, conciertos, exposiciones, obras teatrales y otras actividades completan el programa hasta el fin de fiesta con el espectáculo de fuegos artificiales –30 de julio–.