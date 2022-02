Los socialistas de Baena instan a la alcaldesa a que convoque la Junta Local de Seguridad

El PSOE de Baena ha vuelto a “lamentar” que a pesar de que su grupo ha pedido en numerosas ocasiones a la alcaldesa de la localidad, Cristina Piernagorda, la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, no se haya convocado antes del inicio de la campaña de aceituna".

El grupo municipal socialista ha subrayado que “ante la inminente finalización de la campaña de recogida de aceituna la sensación de inseguridad es evidente” y ha explicado que así se lo han trasladado “no solo los vecinos en general, sino también los agricultores, que saben que, en los últimos compases de la campaña y durante el verano, la vigilancia en el campo es más necesaria”.

Por ello, desde el PSOE han pedido, como ya hicieran en el mes de octubre de 2021, que “se convoque a la mayor brevedad posible la Junta Local de Seguridad para coordinar los trabajos de vigilancia del campo, ya que es en esta mesa donde se sientan todas las partes involucradas, y aunque sea tarde, se hace necesario hacer una evaluación de la campaña e implementar las medidas necesarias para Baena y Albendín”.

Los socialistas han indicado que “la ciudadanía necesita un mensaje de tranquilidad y saber que sus representantes están trabajando en la coordinación de las labores de seguridad junto a los cuerpos y fuerza de seguridad, los cuales están haciendo una gran labor y un gran esfuerzo”.

De igual forma, han recordado que “una vez más tiene que ser el PSOE quien impulse la convocatoria de esta Junta Local de Seguridad” mientras que la alcaldesa “parece mostrar poco interés por estas cuestiones”, al tiempo que han añadido que desde el PSOE ya hicieron “la gestión con la Subdelegación del Gobierno antes del inicio de la campaña de aceituna, desde donde se mostró plena disponibilidad para participar en la Junta Local de Seguridad”.

En opinión del grupo socialista “a esta dejadez en materia de seguridad en general, y en particular de nuestro campo, se le suma el descuido del gobierno municipal con un sector como el agrícola tan importante para Baena, lo cual se ve en la falta de ejecución de partidas disponibles en el presupuesto municipal del pasado año para caminos o maquinaria”.

El PSOE ha criticado “la falta de iniciativa del equipo de gobierno que sigue viviendo de las rentas y de la inercia del gobierno anterior" y ha concluido diciendo que “PP y Cs no son capaces de moverse por sí solos, no tiene capacidad para gobernar, pero los peor es que no tiene el talante para aceptar la opinión y la ayuda de los demás”.