Una sesión de viviendas protegidas, reciclaje y toros

Un total de 34 puntos -en su mayoría aprobados de antemano por unanimidad- y el estreno del voto a distancia por parte de la vicepresidenta primera de la Diputación, Felisa Cañete, que está de baja por maternidad. La sesión plenaria correspondiente al mes de octubre de la Diputación estaba prevista como una de esas de mero trámite, pero no fue así y, de nuevo, volvieron los toros de la mano del PP, que presentó una moción con tres puntos. El primero de ellos recogía que la Diputación "en consonancia con la Constitución española rechaza cualquier actuación en contra de la conservación de la tauromaquia, de su promoción y enriquecimiento en el marco de nuestros municipios", mientras que el segundo pretendía acordar que la institución financie las escuelas taurinas de la provincia. El último punto de la moción pedía dar traslado de los acuerdos anteriores a la Escuela Taurina de Lucena, a la de la capital y también a la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero. Pues, bien, el PP se quedó solo en su defensa y la moción no salió adelante a pesar del extenso debate entre los portavoces de los grupos, que fue, en gran parte, el esperado, pero alargó la sesión. Desde las filas de los populares, su portavoz, Andrés Lorite, tomó la palabra para defender su propuesta y recordar el voto de los grupos en una iniciativa similar o parecida en el Pleno del Ayuntamiento de la capital, que sí que salió adelante. El portavoz popular aseguró que presentaban la moción "a petición del mundo del toro porque en el Congreso de los Diputados les han dejado tirados", en referencia a que la Cámara Baja haya rechazado pedir al Gobierno que se prohiba la entrada de los niños a las corridas de toros. La iniciativa, presentada por Esquerra Republicana y Podemos en la Comisión de Infancia, no salió adelante, con el voto en contra de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE. Sin embargo, ayer desde la bancada socialista se votó en contra, pero por el segundo punto de la moción. Al respecto, el diputado Martín Torralbo recordó que la institución provincial ha destinado más de 100.000 euros desde 2015 en actividades de tauromaquia, pero recordó que se trata de una competencia que reside en la Junta de Andalucía. Su voto, fue en contra, al igual que los de IU y de Ganemos. Mientras, el portavoz de Ciudadanos, José Luis Vilches, destacó que la Fiesta Nacional "está muy protegida" y se abstuvo por el punto de financiación a las escuelas taurinas por parte de la Diputación que incluía la iniciativa.

A pesar de este debate, que también conllevó algún que otro tira y afloja entre los portavoces y su gestión política nacional, el Pleno de la Diputación aprobó el desarrollo de convenios tipo de colaboración con los ayuntamientos para la asistencia técnica en la gestión y administración de los registros municipales de demandantes de vivienda protegida y de las calificaciones provisionales y definitivas de viviendas protegidas. La portavoz del PSOE en la institución provincial, Ana Carrillo, recordó que "todos los ayuntamientos a partir de 2010 tienen la obligación de mantener y crear ese registro de viviendas protegidas" y ha detallado que estos acuerdos están destinado a municipios menores de 20.000 habitantes.

El Pleno, por otra parte, acordó la renovación del acuerdo de 2014 de colaboración entre la Diputación y Ecoembes para el desarrollo de actuaciones de residuos de envases y la autorización de cesión de uso temporal y compartido, por un periodo de cuatro años, a la Consejería de Educación, de las instalaciones del Centro Agropecuario Provincial y la finca El Aguilarejo.