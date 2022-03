¿Será peatonal la calle Puerta de Aguilar de Montilla?

Las obras de la primera fase de la Puerta de Aguilar de Montilla ya están oficialmente finalizadas. El Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de los trabajos, Carmocon, han firmado este jueves la recepción de los trabajos, que han contado con un presupuesto de 756.000 euros y que se han prolongado durante siete meses. Desde las fiestas de Navidad, la zona es accesible para los peatones y, de hecho, la céntrica vía se ha convertido en zona preferente para los paseos de los montillanos. De ahí la gran incógnita pendiente: ¿quedará la calle Puerta de Aguilar como vía exclusivamente peatonal, como ya lo es la Corredera? ¿O, por el contrario, regresarán los coches?

El debate se ha colado en el último Pleno municipal, celebrado en la noche de este miércoles. Y forma parte de las conversaciones habituales a pie de calle. El alcalde, Rafael Llamas (PSOE), ha respondido este jueves a las preguntas de los medios de comunicación: "Por la configuración del municipio esta peatonalización crearía mucha dificultad", ha zanjado.

La peatonalización solo sería posible si avanza el anillo de circunvalación de la Ronda Norte. En concreto, el primer edil considera "crucial" un nuevo tramo que conecte el actual del parque de la Rejoya con la calle Aguas, en la parte baja del Cerrillo San José. Esto permitiría "descongestionar las calles Altillos, Ciprés, Zarzuela Alta y Zarzuela Baja y permitiría reordenar el tráfico de forma más eficiente", ha considerado.

Por ello, según ha explicado, el Ayuntamiento mantiene conversaciones con la Junta de Andalucía, que desde la pasada reunión que tuvo lugar en septiembre no ha dado respuesta a este proyecto “vital” para Montilla. Llamas ha avanzado que el equipo de gobierno ha solicitado una nueva reunión para tratar “de forma urgente” este asunto, aunque por el momento no ha habido contestación. La peatonalización de la calle Puerta de Aguilar, por tanto, no parece cercana.

En cuanto a las obras finalizadas, han durado en torno a siete meses, tal y como estaba previsto. El arquitecto municipal, Carlos Cobos, ha explicado que han consistido fundamentalmente en la sustitución de todas las infraestructuras y en la colocación de mobiliario urbano, pavimentaciones y todos los elementos ornamentales, no sin polémica por la elección de unos maceteros gigantes que luego se han sustituido.

Además, estas actuaciones han sufrido modificaciones durante su ejecución debido al estado en que se encontraba el subsuelo. Y todo ello compaginándolo con la actividad comercial de la zona, “una dificultad añadida sobre todo en lo referente a cuestiones de seguridad”, ha explicado el primer edil montillano. De ahí que el alcalde haya felicitado tanto a los técnicos municipales como a la empresa que ha realizado la obra.

Llamas ha explicado que el resultado final “se ajusta a lo esperado” y supone poder disfrutar de un espacio que antes no existía, la plaza del Ayuntamiento, al tiempo que se han mejorado notablemente “las condiciones de movilidad y del espacio, lo que va a beneficiar también al comercio”.

En cuanto al número de plazas para estacionamiento de vehículos, el alcalde ha adelantado que se están estudiando los espacios que existen para tal fin, ya que “hay muchos y están ubicados de manera estratégica”, sin olvidar que “el modelo que se persigue es que aquellos espacios donde tengan prioridad las personas han de estar para las personas”. De manera que las aproximadamente 40 plazas de aparcamiento que se han eliminado tras las obras se dan por "suplidas con las creadas en la calle Majuelos”.

Rafael Llamas ha hecho hincapié en que con todas estas obras se está llevando a cabo, en paralelo, un “trabajo de concienciación y de cambio de hábitos de acuerdo a los criterios de Europa, que pide que cada vez utilicemos menos el coche y vayamos caminando” no solo por cuestiones de salud, sino también por respeto al medio ambiente.