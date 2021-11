El retraso en el inicio de las obras del hospital de Lucena reduce a 210.000 euros la partida

Las certezas de abril mutan en incógnitas al comienzo de noviembre. La cíclica trama basada en la construcción de un centro hospitalario en Lucena, prologada a comienzos de este siglo, compone nuevos titubeos y evaporación de plazos. La inexistencia de una partida concreta en el proyecto de presupuestos que la Junta de Andalucía aspira a aprobar, con validez durante 2022, ha revelado más demoras en un ondulante proceso cuyo origen se suele fijar en la multitudinaria manifestación de abril del 2006.

En la presentación del guion económico confeccionado por el Ejecutivo andaluz, desgranado, el pasado viernes, por el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre; y el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia de Córdoba, Antonio Repullo, ningún epígrafe aludía al centro de alta resolución y especialidades de Lucena. Una omisión llamativa entre un listado profuso de intervenciones en hospitales, consultorios y centros de salud y un desembolso de hasta 18 millones de euros en infraestructuras sanitarias. Las inversiones en el municipio plasmaban remodelaciones en uno de los centros de salud y la instauración, con un importe de 182.000 euros, de un nuevo servicio de Urgencias.

Interpelado reiteradamente por la prensa, tres días después, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lucena, Francis Aguilar, ha relevado que el Servicio Andaluz de Salud sí consigna un montante de 210.818 euros, entre los gastos imputables al ejercicio 2022, asociada a la licitación de la dotación a erigir en el Paraje Dehesa de la Villa.

Al anuncio sobre el compromiso económico diferenciado y asumido por el SAS, desde el PP local añaden varios matices y puntualizaciones concernientes tanto a las opciones de financiación como a los procedimientos administrativos.

Los populares achacan el escaso importe de la cuantía –unos 100.000 euros menos que el dinero vinculado al actual ejercicio-, al retraso en el soterramiento y desvío de la línea de alta tensión en la parcela situada en los exteriores oeste del casco urbano, compromiso previo imprescindible y aceptado por el Ayuntamiento.

El soterramiento de la línea ya apunta al próximo verano

Una modificación ulterior en el trazado ha implicado una significativa dilación. “El proyecto técnico se entrega en esta semana”, ha confirmado Aguilar, quien ha augurado que, hasta el próximo verano, no culminará una obra cuyo plazo de materialización de cinco meses, con una aportación municipal superior al millón de euros. Por este motivo, de acuerdo a la tesis del PP, la cantidad garantizada por el SAS disminuye ya que “en el presupuesto se incluyen las partidas que se van a consumir”.

Una eventual, e improbable, aceleración de la actuación sobre las conducciones eléctricas induciría a la Junta a incrementar la dotación económica porque se contempla como “una partida abierta”. Aguilar prácticamente ha descartado un comienzo de las obras del hospital durante 2022. La administración autonómica, de manera paralela, explora la vía de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia para sufragar la ejecución y equipamiento de un hospital cuyo presupuesto alcanzaría los 26 millones de euros.

A lo largo de su alocución, Francis Aguilar ha recordado que estos análisis y explicaciones radican en un “proyecto de presupuestos” y, de esta forma, “si no hay acuerdo, no habrá esta partida ni ninguna otra”. No obstante, una hipotética prórroga permitiría renovar los 320.000 euros asignados al complejo hospitalario de Lucena en 2021.

Las primeras palabras del concejal popular han supuesto una ratificación y remisión a las manifestaciones pronunciadas por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en sede parlamentaria, el pasado abril. Aguilar ha recordado que mencionó al centro hospitalario de Lucena “como una de las prioridades” y así se lo expuso al propio alcalde, Juan Pérez, en una reunión bilateral celebrada en Sevilla. Un encuentro valorado como "muy fructífero" por el primer edil socialista. En días siguientes, en sucesivas ocasiones, la Junta amagó con una visita del consejero a Lucena que nunca aconteció.

Ante una pregunta de Adelante Andalucía, hace siete meses, Jesús Aguirre, a la vez que corroboraba la validez del Plan Funcional rubricado en 2018, pronunciaba unos hitos temporales finalmente diluidos y de difícil o imposible concreción. El titular del departamento de Salud y Familias fijaba en dos meses la preparación del expediente de contratación y otros siete precisos para la adjudicación. El inicio de la obra se señalaba en el comienzo de 2022 con una inauguración que sobrevolaba el 2025.